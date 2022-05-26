ДДТ перестает выступать в России? Фронтмен группы пожаловался на проблемы после антивоенного призыва

На последнем выступлении в Уфе фронтмен рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук резко высказался о путинской России. После этого коллектив столкнулся с давлением со стороны властей

Юрий Шевчук из "ДДТ" пожаловался на проблемы с концертами в РФ / Фото: instagram.com/ddt_band

После скандального заявления о РФ, которое Юрий Шевчук сказал прямо со сцены, на него начали "охотиться" силовики. Известно, что на музыканта сразу после выступления составили административный протокол . Но на этом преследование группы "ДДТ" не закончилось.

Как рассказал Юрий Шевчук, коллектив столкнулся с проблемами в организации выступлений – запланированные концерты переносятся и отменяются без ведома участников группы, а фанаты жалуются на то, что не получают обратно средства, потраченные на билеты. Об этом артист рассказал в интервью одной YouTube-программе.

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Как отметил фронтмен "ДДТ", в ближайшее время в России концертная деятельность коллектива приостановится. Но артист надеется, что это на время, а не навсегда.

Группа "ДДТ" / Фото: instagram.com/ddt_band

В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть – это неправда, ложь! – объяснил Шевчук.

В то же время, официальная группа "ДДТ" в соцсети "ВКонтакте" объяснила, что Шевчук имел в виду именно временный перерыв, а не полное прекращение концертной деятельности.

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Музыкант считает, что сейчас на РФ зарождается "социально-политический расизм", из-за которого некоторых артистов притесняют и отбирают право голоса.

Но, несмотря на проблемы на России, Шевчук не открещивается от своей антивоенной позиции.

Мы поем для всех, для меня человек – это ценность, мне не важно, где этот человек живет. Я работаю для людей. Сейчас работаю бесплатно, все гонорары отдаю нуждающимся. Мне так просто легче жить. Говорю это не ради хайпа, просто так честнее, – признался он.

Напомним, ранее "ДДТ" отказался выступать в зале под символом оккупантов Z.