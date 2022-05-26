Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

ДДТ перестает выступать в России? Фронтмен группы пожаловался на проблемы после антивоенного призыва

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 12:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На последнем выступлении в Уфе фронтмен рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук резко высказался о путинской России. После этого коллектив столкнулся с давлением со стороны властей
Юрий Шевчук из "ДДТ" пожаловался на проблемы с концертами в РФ
Юрий Шевчук из "ДДТ" пожаловался на проблемы с концертами в РФ / Фото: instagram.com/ddt_band

После скандального заявления о РФ, которое Юрий Шевчук сказал прямо со сцены, на него начали "охотиться" силовики. Известно, что на музыканта сразу после выступления составили административный протокол . Но на этом преследование группы "ДДТ" не закончилось.

Как рассказал Юрий Шевчук, коллектив столкнулся с проблемами в организации выступлений – запланированные концерты переносятся и отменяются без ведома участников группы, а фанаты жалуются на то, что не получают обратно средства, потраченные на билеты. Об этом артист рассказал в интервью одной YouTube-программе.

Реклама

Как отметил фронтмен "ДДТ", в ближайшее время в России концертная деятельность коллектива приостановится. Но артист надеется, что это на время, а не навсегда.

Группа "ДДТ"
Группа "ДДТ" / Фото: instagram.com/ddt_band

В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть – это неправда, ложь! – объяснил Шевчук.

В то же время, официальная группа "ДДТ" в соцсети "ВКонтакте" объяснила, что Шевчук имел в виду именно временный перерыв, а не полное прекращение концертной деятельности.

Реклама
Скриншот

Музыкант считает, что сейчас на РФ зарождается "социально-политический расизм", из-за которого некоторых артистов притесняют и отбирают право голоса.

Но, несмотря на проблемы на России, Шевчук не открещивается от своей антивоенной позиции.

Мы поем для всех, для меня человек – это ценность, мне не важно, где этот человек живет. Я работаю для людей. Сейчас работаю бесплатно, все гонорары отдаю нуждающимся. Мне так просто легче жить. Говорю это не ради хайпа, просто так честнее, – признался он.

Напомним, ранее "ДДТ" отказался выступать в зале под символом оккупантов Z.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять