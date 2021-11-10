Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей

Безос vs Ди Каприо

Игра в кальмара 2

Новый Холостяк

Ротару и Крым

Шоу "Маска". Сезон 2

Хайек и призраки
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Секс был несколько раз в день четыре месяца подряд – Уилл Смит о начале романа с супругой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 11:12
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезда фильмов "Люди в черном" очень интригует подробностями своей интимной жизни накануне выхода автобиографии "Уилл". В своих мемуарах Уилл Смит рассказал об отношениях с супругой Джадой Пинкетт и раскрыл секрет крепкого брака
Уилл Смит рассказал об отношениях с женой.
Уилл Смит рассказал об отношениях с женой. / Фото: instagram.com/willsmith

53-летний актер состоит в браке с Джадой с декабря 1997 года. Он признался, что в начале отношений "пытался сексуально удовлетворить любимую" и потому у них был секс по несколько раз в день. Кстати говоря, недавно Джастин и Хейли Бибер признались, как депрессия повлияла на их брак.

Мы пили каждый день и занимались сексом по несколько раз в день четыре месяца подряд. И тут я стал спрашивать: а может, это было состязанием? В любом случае я осознавал, что у меня было всего два выхода. Первый – я собирался удовлетворить эту женщину сексуально, и второй – умереть, – написал Смит в автобиографии, пишет Insider .

Уилл и Джада Смит познакомились на съемках ситкома "Принц из Беверли-Гиллз".
Уилл и Джада Смит познакомились на съемках ситкома "Принц из Беверли-Гиллз". / Фото: Getty Images/Freepek/Сегодня

Реклама

В то же время актер считает основой крепких отношений и долгого брака бесконечно длинные и продуктивные разговоры с женой, а не секс. Он также добавил, что "никогда не встречал такого человека, как Джада".

Я и Джада до сих пор, если мы начинаем говорить, делаем это не менее четырех часов. Четыре часа мы обмениваемся предложениями. Вот почему мы смогли все выдержать и вот почему мы все еще вместе, не задыхаясь от жизни друг с другом. Это похоже на способность решать проблемы, – отметил он.

Также голливудский актер не скрывает, что в браке с 50-летней супругой испытал немало трудностей. В частности, они пережили кризис в отношениях в 2011 году. Тогда звездная пара поругалась из-за вечеринки, которую муж устроил для любимой.

Смит вспоминает, как решил организовать грандиозный праздник в честь дня рождения жены, пытаясь сделать ее счастливой. Впрочем, Джада не оценила поступок мужа, и в результате этого пара разошлась. Но вскоре они решили дать своим отношениям второй шанс.

Реклама

Отметим, что Смит и Пинкетт отказались от обычного брака и предпочли открытые отношения. Так, пара проводила время по отдельности и даже встречалась с другими людьми, хотя, по словам актера, они никогда официально не расставались.

Уилл Смит женат на Джаде Пинкетт 24 года.
Уилл Смит женат на Джаде Пинкетт 24 года. / Фото: instagram.com/willsmith

Также актер рассказал о поворотном моменте в их отношениях, когда они поклялись никогда не ругаться и кричать друг на друга. Случилось это после того, как Джада выругалась матом на Смита перед гостями.

Реклама

По словам Уилла, в детстве он видел, как его отец бьет мать по лицу. Он пообещал себе, что не будет создавать пространство с человеком, где существуют ненормативная лексика и насилие.

Нам не нужно использовать ненормативную лексику в нашем общении. Нам не нужно повышать голос. Нам не нужно прибегать к насилию. Я не могу этого сделать, – признался актер.

Смит рассказал о поворотном моменте в отношениях с женой.
Смит рассказал о поворотном моменте в отношениях с женой. / Фото: Getty Images

Напомним, что Уилл и Джада Смит познакомились на съемках ситкома "Принц из Беверли-Хиллз" в 1994 году. А через три года пара вышла замуж. У них двое детей: 23-летний сын Джейден и 20-летняя дочь Уиллоу.

Читайте также:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять