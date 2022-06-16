Деми Мур похвасталась первым снимком с бойфрендом, младшее ее на 13 лет (фото)

Голливудская актриса Деми Мур показала полную идиллию на фото с новым возлюбленным, который младшее ее на 13 лет

Деми Мур впервые показала нового возлюбленного / Фото: instagram.com/demimoore/

Звезда фильма "Призрак" похоже счастлива в новых отношениях с ресторатором Дэниелом Хаммом. О романе актрисы стало известно в апреле, а сейчас Деми Мур впервые показала совместные фото с избранником.

На своей странице в Instagram голливудская актриса опубликовала милые снимки с 46-летним Дэниелом, сделанные во время прогулки по саду Версальского дворца.

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Деми Мур впервые показала нового бойфренда

Посетили дворец королей и королев, – коротко подписала публикацию Мур.

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Также Мур поделилась фото с финала Открытого чемпионата Франции по футболу 2022, куда влюбленные пришли поболеть на трибунах вместе с домашним любимцем Деми, собачкой Пилаф.

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Впервые о романе Мур и Хамма заговорили в начале марта, когда их вместе заметили на показе Chloe в рамках Недели моды. По слухам, что они познакомились в ресторане Eleven Madison Park.

59-летняя Деми страше своего избранника на 13 лет, но, похоже, это не имеет никакого значения для пары, тем более, что внешности актрисы могут позавидовать даже молодые девушки.

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Напомним, что ранее звезду Голливуда заподозрили в новой пластике.