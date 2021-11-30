Деми Мур заподозрили в новой пластике: Что она сделала с лицом (фото)

Голливудская звезда, которой недавно исполнилось 59 лет, появилась на красной дорожке в кутюрном модной премии в платье Fendi, вышитом кристаллами Swarovski, с черным шлейфом. Но внимание поклонники обратили внимание не на наряд актрисы, а на внешность.
В Сети заподозрили, что Деми Мур сделала очередную пластическую операцию.
Далее по теме
В комментариях на Daily Mail стали писать, что Деми Мур все сложнее узнать.
- "Что Деми Мур сделала с лицом"
- "Деми выглядит как забальзамированный труп"
- "Деми Мур должна подать в суд на того, кто разрезал ей лицо пополам"
Напомним, в начале года в Сети уже обсуждали изменения внешности Деми Мур. Актриса же слухи о пластике не комментирует.
Узнайте другие новости:
- Сеть смутил внешний вид Виктории Бекхэм: Что у нее с губами?
- Как отбирали участниц на Мисс Украина Вселенная-2021 и почему внешность давно не приоритет