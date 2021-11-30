Деми Мур заподозрили в новой пластике: Что она сделала с лицом (фото)

Популярная голливудская актриса Деми Мур стала гостьей премии Fashion Awards в Лондоне

Деми Мур упрекнули из-за увлечения пластическими операциями / Фото: Twitter

Голливудская звезда, которой недавно исполнилось 59 лет, появилась на красной дорожке в кутюрном модной премии в платье Fendi, вышитом кристаллами Swarovski, с черным шлейфом. Но внимание поклонники обратили внимание не на наряд актрисы, а на внешность.

В Сети заподозрили, что Деми Мур сделала очередную пластическую операцию.

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Деми Мур заподозрили в пластике лица / Фото: Getty Images

В Сети обсуждают внешность Деми Мур / Фото: Getty Images

В комментариях на Daily Mail стали писать, что Деми Мур все сложнее узнать.

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"Что Деми Мур сделала с лицом"

"Деми выглядит как забальзамированный труп"

"Деми Мур должна подать в суд на того, кто разрезал ей лицо пополам"

Скриншот: Daily Mail

Скриншот: Daily Mail

Скриншот: Daily Mail

Скриншот: Daily Mail

Напомним, в начале года в Сети уже обсуждали изменения внешности Деми Мур. Актриса же слухи о пластике не комментирует.

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