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Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
7 октября, 07:55
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Дэниел Крейг стал четвертым актером, сыгравшим Бонда и удостоенным звезды на "Аллее славы" в Голливуде
Британский актер Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Британский актер Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде / Фото: Getty Images

У Дэниела Крейга, который на протяжении последних 15 лет играл роль знаменитого агента 007, теперь есть своя именная звезда в Голливуде.

Ее открыли по адресу: 7007 Hollywood Boulevard. Актер стал 2704-й знаменитостью, получившей звезду на "Аллее славы" – рядом с легендарным актером Роджером Муром, сыгравшего Бонда в семи фильмах с 1973 по 1985 год.

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Дэниел Крейг
Дэниел Крейг / Фото: Getty Images

Дэниел Крейг – икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильма про агента 007. Мы рады разместить его звезду на "Аллее славы" рядом со звездой другого знаменитого актера, который сыграл Бонда, – Роджера Мура, – ранее рассказывала режиссер и сценаристка Ана Мартинес изданию Variety.

Напомним, фильм "Не время умирать" стал для актера последним перевоплощением в Джеймса Бонда. Почему стоит посмотреть юбилейный, 25-й фильм о знаменитом агенте 007 – узнайте в нашем материале.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

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