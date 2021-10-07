Дэниел Крейг стал четвертым актером, сыгравшим Бонда и удостоенным звезды на "Аллее славы" в Голливуде

Британский актер Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде / Фото: Getty Images

У Дэниела Крейга, который на протяжении последних 15 лет играл роль знаменитого агента 007, теперь есть своя именная звезда в Голливуде.

Ее открыли по адресу: 7007 Hollywood Boulevard. Актер стал 2704-й знаменитостью, получившей звезду на "Аллее славы" – рядом с легендарным актером Роджером Муром, сыгравшего Бонда в семи фильмах с 1973 по 1985 год.

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Дэниел Крейг / Фото: Getty Images

Напомним, фильм "Не время умирать" стал для актера последним перевоплощением в Джеймса Бонда. Почему стоит посмотреть юбилейный, 25-й фильм о знаменитом агенте 007 – узнайте в нашем материале.

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