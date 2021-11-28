Дети Аллы Пугачевой подготовили ей трогательный сюрприз ко Дню матери

Лиза и Гарри часто радуют Примадонну – поют ей веселые песни или играют на музыкальных инструментах. В этот особенный день они прочитали своей маме проникновенный стих

Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с Днем матери / Фото: Инстаграм

Максим Галкин часто радует поклонников забавными видео с семейного архива. Поэтому дети известного комика и Аллы Пугачевой, которая появилась на публике в элегантном образе, уже давно полюбились публике. Фанаты считают, что Лиза очень артистичная, а Гарри – смышленый и воспитанный.

Сегодня Максим снова поделился с подписчиками видеороликом, на котором Гарри и Лиза выразительно читают стих Примадонне. Таким образом они решили поздравить Аллу с Днем матери.

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Также к ним присоединилась внучка Пугачевой Клава – дочь Кристины Орбакайте. Дети по очереди прочли несколько трогательных строчек.

Ото всех невзгод укроет, Словно зонтик от дождя. Счастье дружит пусть с тобою, Мама, я люблю тебя, – хором произнесли дети Аллы и Максима.

Зрители в восторге от поздравления детей:

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Фото: Instagram

Близнецы Пугачевой и Галкина появились на свет 18 сентября 2013 года. Звездные родители души не чают в них – постоянно устраивают для детей масштабные вечеринки и балуют эксклюзивными игрушками. Известно, что Гарри и Лизу родила суррогатная мать.

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