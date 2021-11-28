Дети Аллы Пугачевой подготовили ей трогательный сюрприз ко Дню матери

Максим Галкин часто радует поклонников забавными видео с семейного архива. Поэтому дети известного комика и Аллы Пугачевой, которая появилась на публике в элегантном образе, уже давно полюбились публике. Фанаты считают, что Лиза очень артистичная, а Гарри – смышленый и воспитанный.
Сегодня Максим снова поделился с подписчиками видеороликом, на котором Гарри и Лиза выразительно читают стих Примадонне. Таким образом они решили поздравить Аллу с Днем матери.
Также к ним присоединилась внучка Пугачевой Клава – дочь Кристины Орбакайте. Дети по очереди прочли несколько трогательных строчек.
Далее по теме
Ото всех невзгод укроет,
Словно зонтик от дождя.
Счастье дружит пусть с тобою,
Мама, я люблю тебя, – хором произнесли дети Аллы и Максима.
Зрители в восторге от поздравления детей:
Близнецы Пугачевой и Галкина появились на свет 18 сентября 2013 года. Звездные родители души не чают в них – постоянно устраивают для детей масштабные вечеринки и балуют эксклюзивными игрушками. Известно, что Гарри и Лизу родила суррогатная мать.
Читайте также: