Дети Валерия Меладзе: что известно о четырех дочерях и двух сыновьях певца и как они живут

Валерий Меладзе, как и брат, является многодетным отцом. Рассказываем, что известно о наследниках популярного певца и чем они занимаются

У Валерия Меладзе есть шестеро детей / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Раньше мы уже писали о детях Константина Меладзе и их жизни. А что известно о наследниках Валерия Меладзе? Не волнуйтесь, мы вам расскажем

Валерий Меладзе – отец шестерых детей! Трех дочерей – Ингу, Софию, Арину – исполнителю подарила его первая жена Ирина Малухина. Еще двоих сыновей Костю и Луку и дочь Агату родила ему певица Альбина Джанабаева, на которой Меладзе женат с 2014 года.

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Отметим, что Агата появилась на свет в апреле 2021 года, поэтому о малышке пока ничего не известно, так же, как и о 7-летнем Луке. А вот о старших наследниках Меладзе мы нашли информацию и готовы с вами ею поделиться.

Инга Меладзе – 30 лет

Инга не пошла по стопам отца. / Фото: Instagram

Старшая наследница, несмотря на то, что воспитывалась в музыкальной семье, никогда не хотела пойти по стопам отца или дяди. В юности застенчивая и скромная девочка не любила школьные концерты и испытывала настоящие мучения, выступая на сцене. Из детства у Инги была страсть к одежде и украшениям – у нее хорошо развивалось чувство стиля.

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Образование дочь Меладзе получила в Кембридже, но, закончив учебу, она вернулась в Москву, где открыла собственный бизнес, связанный с дизайном украшений. Как известно, в 2019 году Инга запустила ювелирный бренд Apeiron.

В 2019 году Инга запустила ювелирный бренд Apeiron. / Фото: Instagram

Кстати говоря, в 26 лет Инга вышла замуж за марокканца Нури Вергезе, с которым познакомилась в Англии во время учебы. Молодожены сыграли пышную свадьбу в городе Марракеш – праздник длился три дня и о нем не говорили только ленивые. Однако уже через два года парочка развелась, но экс-влюбленные сумели сохранить дружбу.

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Инга была замужем. / Фото: Instagram

Уже в 2020 году Инга закрутила роман с креативным директором и соучредителем студии дизайна N3 Design Денисом Давыдовым. Впрочем, и эти отношения оказались недолговечными, а расставание для Инги было болезненным.

Инга с экс-бойфрендом. / Фото: Instagram

Сейчас молодая бизнесвумен полностью посвятила себя работе. Она также много путешествует и культурно развивается, посещая театр и выставки. А еще Инга активно ведет блог в Instagram, где постит разные фото с отдыха и светских мероприятий.

Инга полностью посвятила себя работе. / Фото: Instagram

София Меладзе – 22 года

София не публичная личность. / Фото: Instagram

В детстве вторая дочь Меладзе занималась балетом, но никогда не планировала всерьез посвятить себя этой деятельности. Она, как и старшая сестра, вообще не хочет связывать жизнь с творчеством.

София окончила школу в Москве и поступила на бюджет в университет на факультет международных отношений. У нее есть свой Mercedes, однако девушка частенько пользуется метро. Она не хочет сильно выделяться среди других студентов.

София – непубличный человек, и она не афиширует свою личную жизнь. Девушка даже закрыла доступ к своему аккаунту в Instagram. Однако, как известно, сейчас у нее нет серьезных отношений и она полностью в учебе.

Instagram/sofikomeladze

Арина Меладзе – 19 лет

У Арины много хобби. / Фото: Instagram

Девушка увлекается танцами, рисованием, кулинарией и спортом. Арина, в отличие от сестер, хотела связать жизнь с творчеством, но впоследствии передумала.

Окончив школу в 2020 году, дочь Меладзе поступила в медицинский вуз на педиатра. С началом пандемии COVID-19 она приняла активное участие в помощи больным гражданам, за что получила благодарность от Департамента здравоохранения Москвы.

Арина активно ведет блог в Instagram – она рассказывает о достижениях в учебе, о переживаниях и публикует атмосферные фото. В прошлом году девушка даже сообщила своим фолловерам, что у нее сломался один позвонок. Что касается личной жизни, то она не торопится завязывать отношения.

Дочь Меладзе откровенна с фолловерами. / Фото: Instagram

Константин Меладзе – 17 лет

Сыну Меладзе 17 лет. / Фото: Instagram

Ранее Валерий Меладзе признался, что никогда не скрывал общего с Альбиной Джанабаевой сына, но с детства оберегал его от папарацци. В результате мальчик вырос не публичным человеком. Также он не стремится попасть в шоу-бизнес.

Известно, что сын Меладзе увлекается физикой, техникой, а также занимается плаванием.

Интересный факт: братья Меладзе назвали сыновей в честь друг друга. У Валерия есть сын Костя, а у Константина – Валерий.

В День матери Джанабаева опубликовала редкое фото со старшим сыном. Фаны певицы выразили желание чаще видеть лицо Кости, но она объяснила, что уважает выбор сына не быть публичным.

Альбина Джанабаева показала, как сейчас выглядит старший сын Константин / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Дочери от первого брака Валерия Меладзе и сыновья от второго не общаются друг с другом, что очень огорчает их отца. Также девушки не дружат и с Джанабаевой. Кстати, первым ребенком Меладзе был сын, которого в 1990-м родила Малухина, но мальчик умер через 10 дней после рождения.

Напомним, месяц назад Меладзе и Джанабаева оказались на одном мероприятии, но позировали отдельно друг от друга.