Победительницей конкурса Детское Евровидение 2021 стала Malena из Армении

В финале Детского Евровидения 2021, который состоялся 19 декабря во Франции, по результатам зрительского голосования и по оценкам жюри победу одержала певица Malena, которая исполнила песню Qami Qami.
Представительница Армении набрала наибольшее количество баллов и получила главный приз – хрустальный микрофон.
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Недавно мы опубликовали большое интервью с представительницей Украины Еленой Усенко, в котором она рассказала о неудаче на сцене, зависти знакомых и вере в свой успех.
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