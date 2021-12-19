Победительницей конкурса Детское Евровидение 2021 стала Malena из Армении

Сегодня прошел финал песенного конкурса для начинающих исполнителей. Названо имя победителя Детского "Евровидения-2021". Детальнее об этом читайте в нашем материале

Победительница "Детского Евровидения 2021"

В финале Детского Евровидения 2021, который состоялся 19 декабря во Франции, по результатам зрительского голосования и по оценкам жюри победу одержала певица Malena, которая исполнила песню Qami Qami.

Представительница Армении набрала наибольшее количество баллов и получила главный приз – хрустальный микрофон.

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Украинка Елена Усенко заняла шестое место, исполнив песню "Важіль". Материал дополняется...

Недавно мы опубликовали большое интервью с представительницей Украины Еленой Усенко, в котором она рассказала о неудаче на сцене, зависти знакомых и вере в свой успех.

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