Дэвид Бекхэм "подарил" свою страницу в Instagram женщине-врачу из Харькова

Ранее Дэвид и Виктория Бекхэм призвали всех жертвовать деньги в фонд UNICEF. Пара продолжает сотрудничать с фондом и не дает своей многомиллионной аудитории забыть о войне в Украине.
На Instagram-страничку Дэвида подписано более 71 млн человек. На один день в Insta-сторис футболиста появилась Ирина Кондратова, руководитель Харьковского регионального перинатального центра. Ирина показала, как сотрудники центра, в том числе и она сама, работают в условиях войны.
Ирина показала молодых мам с младенцами на руках – некоторым малышам требуется особый уход, поэтому им запрещено спускаться в убежище.
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В этот тяжелый период нас поддерживают многие знаменитости. Например, легендарная группа Queen открыла сбор средств для помощи Украине. Кроме этого, актриса и соведущая "Оскара" Эми Шумер предложила продюсерам премии пригласить в эфир Владимира Зеленского, чтобы он рассказал американцам правду о войне в Украине и агрессии РФ.