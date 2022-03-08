Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям

Знаменитая британская пара стала на сторону украинцев и открыла сбор средств для детей, которые пострадали во время войны Украины с Россией

Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для украинских детей / Фото: Getty Images

Многие мировые знаменитости решили помочь украинскому народу не только постами сочувствия в соцсетях, но и финансово.

Например, британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала больше миллиона долларов на помощь украинским детям. К этой инициативе присоединились еще одни знаменитые британцы, а именно чета Бекхэм.

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В своем Instagram Дэвид Бекхэм записал видео, в котором объявил о сборе средств для детей из Украины.

Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены. Дети, взятые из своих кроватей, в одночасье становятся беженцами. По мере того, как конфликт в Украине продолжается уже вторую неделю, потребности семей обостряются, и 7,5 млн детей в настоящее время находятся в опасности, – сказал в своем обращении футболист.

Чтобы помочь украинским семьям, спортсмен инициировал сбор средств с благотворительным фондом ЮНИСЕФ.

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Также супруга Дэвида Бекхэма Виктория опубликовала на своей странице в соцсети публикацию с названиями всех международных фондов, которые помогают украинским беженцам.

Сегодня, в Международный женский день, я бы хотела воспользоваться возможностью и поддержать женщин и детей, которые сейчас больше всего нуждаются в нашей поддержке, кто пострадал от разрушительной войны в Украине, – написала Виктория.

Раньше Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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