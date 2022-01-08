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Девушка с татуировкой Дракона vs Эмили в Париже: кто из них должен сыграть Одри Хепберн (голосование)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 января, 21:14
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Лука Гуаданьино снимет байопик об Одри Хепберн, а главную роль в картине, то есть знаменитую актрису, сыграет Руни Мара
Одри Хепберн сыграет Руни Мара, но в Сети этим не довольны
Одри Хепберн сыграет Руни Мара, но в Сети этим не довольны / Фото: instagram.com/lilyjcollins, instagram.com/rooney.mara

Режиссер "Назови меня своим именем" Лука Гуаданьино готовит фильм о голливудской звезде Одри Хепберн. Спродюсирует картину Руни Мара, которая дважды была номинирована на "Оскар" — за лучшую женскую роль в 2012 году ("Девушка с татуировкой дракона") и за лучшую женскую роль второго плана в 2016 году ("Кэрол").

В Сети негодуют – по мнению поклонников, Одри Хепберн должна сыграть Лили Коллинз, которая больше похожа на звезду, чем Руни Мара.

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  • "Я очень расстроена, что на роль Одри не взяли Лили Коллинз! Надеюсь, что в другом фильме когда-нибудь ее сыграет Лилз"

Скриншот: Twitter

  • "Но Лили Коллинз вылитая Хепберн"

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Скриншот: Twitter

Но есть и те, кто считает, что Руни Мара идеальная претендентка на роль Хепберн.

  • "Дело не только во внешности, которую всегда можно пофиксить гримом. Идеальный пример Лили Джеймс в роли Памелы Андерсон), а Руни Мара сто процентов сыграет эту роль намного лучше".

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Скриншот: Twitter

    Предлагаем сравнить актрис и решить, кто больше подходит на роль Одри Хепберн.

    Одри Хепберн/Руни Мара
    Одри Хепберн/Руни Мара / Фото: Wikipedia, instagram.com/rooney.mara

    Одри Хепберн/Лили Коллинз
    Одри Хепберн/Лили Коллинз / Фото: Wikipedia, instagram.com/lilyjcollins

    Инна Петрова
    Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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