Девушка с татуировкой Дракона vs Эмили в Париже: кто из них должен сыграть Одри Хепберн (голосование)

Лука Гуаданьино снимет байопик об Одри Хепберн, а главную роль в картине, то есть знаменитую актрису, сыграет Руни Мара

Одри Хепберн сыграет Руни Мара, но в Сети этим не довольны / Фото: instagram.com/lilyjcollins, instagram.com/rooney.mara

Режиссер "Назови меня своим именем" Лука Гуаданьино готовит фильм о голливудской звезде Одри Хепберн. Спродюсирует картину Руни Мара, которая дважды была номинирована на "Оскар" — за лучшую женскую роль в 2012 году ("Девушка с татуировкой дракона") и за лучшую женскую роль второго плана в 2016 году ("Кэрол").

В Сети негодуют – по мнению поклонников, Одри Хепберн должна сыграть Лили Коллинз, которая больше похожа на звезду, чем Руни Мара.

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"Я очень расстроена, что на роль Одри не взяли Лили Коллинз! Надеюсь, что в другом фильме когда-нибудь ее сыграет Лилз"

Скриншот: Twitter

"Но Лили Коллинз вылитая Хепберн"

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Скриншот: Twitter

Но есть и те, кто считает, что Руни Мара идеальная претендентка на роль Хепберн.

"Дело не только во внешности, которую всегда можно пофиксить гримом. Идеальный пример Лили Джеймс в роли Памелы Андерсон), а Руни Мара сто процентов сыграет эту роль намного лучше".

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Скриншот: Twitter

Предлагаем сравнить актрис и решить, кто больше подходит на роль Одри Хепберн.

Одри Хепберн/Руни Мара / Фото: Wikipedia, instagram.com/rooney.mara