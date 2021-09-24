Действительно ли Пугачева может разрушить чужую карьеру – признание певца, который работал с ней

Не раз многие артисты прошлых лет в своих интервью говорили о влиянии Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес

Марк Тишман прокомментировал скандал с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Совсем недавно экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина заявила, что Алла Борисовна одним звонком могла поставить крест на будущем любого исполнителя. Неугодного артиста просто переставали приглашать к участию в программах на телевидении.

Алла Пугачева ответила на обвинения Натальи Гулькиной / Фото: Скриншот из YouTube

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Разгорелся скандал, ведь уже не первые раз Пугачеву обвиняют в разрушенной карьере многих исполнителей. Так поговаривают, что в свое время именно из-за Аллы Борисовны не удалось удержаться в шоу-бизнесе Валентине Легкоступовой, Ольге Зарубиной, Лики Стар, Михаилу Муромову.

Сама певица предпочитает не комментировать слухи. Она ответила лишь на обвинения Натальи Гулькиной.

Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья, – процитировала слова свое песни Пугачевой.

Прокомментировать обвинения решил и Марк Тишман, которому в своей время Алла Борисовна помогала покорить шоу-бизнес.

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Марк Тишман и Алла Пугачева / Фото: .marktishman.ru

Алла Пугачева – гениальная певица и актриса, но она не вершит судьбы, а живет своей жизнью. У нее есть своя семья, она не тот человек, который будет совать нос в чьи-то жизни, – отметил российский певец в беседе с teleprogramma.pro

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