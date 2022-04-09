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Дилара подтвердила развод с Моргенштерном: "Иногда мне кажется, что Алишера больше нет"

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 15:22
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Пара решила расстаться спустя семь месяцев после роскошной свадьбы
Дилара и Моргенштерн официально не вместе
Дилара и Моргенштерн официально не вместе / Фото: YouTube, instagram.com/influesii

Накануне появилась инсайдерская информация о том, что российский рэпер Алишер Моргенштерн разводится с Диларой Зинатуллиной. Напомним, что пара поженилась чуть больше полугода назад.

Теперь эта информации подтвердилась непосредственно Диларой. Девушка опубликовала в своем YouTube-канале видео, в котором призналась, что решение разойтись они с Моргенштерном приняли единогласно, и поливать бывшего грязью она не хочет.

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Мы действительно приняли решение, что всю эту историю надо заканчивать. Я ни в коем случае не хочу высказываться о нем плохо…, – говорит в ролике Зинатуллина.

Дилара отметила, что они с Алишером "не сошлись характерами". Это выглядит весьма странно, учитывая, что пара знакома очень много лет, Моргенштерн познакомился с будущей женой еще до того, как стал известным, они также расставались из-за измен и прочих нетерпимых выходок рэпера.

Мы просто не сошлись характерами. Именно после свадьбы появилась трещина в отношениях, но теперь всё это в прошлом, – добавила блогерша.

Моргенштерн и Дилара познакомились в Уфе
Моргенштерн и Дилара познакомились в Уфе / Фото: instagram.com/influesii

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В конце прошлого года Моргенштерн и Дилара переехали в Дубай. Произошло это по причине того, что в Москве против рэпера возбудили уголовное дело о пропаганде наркотиков. Сбежал в эмираты он через Беларусь.

На днях в Сети появилась информация, что Моргенштерн хочет получить израильское гражданство.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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