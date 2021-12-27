Дима Билан не скрывает своих проблем с алкоголем: Не могу остановиться, когда выпиваю

Недавно Дима Билан выступал в состоянии алкогольного опьянения, а после вышел в прямой эфир. Этот инцидент активно обсуждался в Сети несколько дней

Дима Билан рассказал, что ему диагностировали третью стадию алкоголизма / Фото: Скриншот из YouTube

Дима Билан не жалеет о своих "пьяных сторис". В интервью Ксении Собчак он сказал, что это был очень интересный опыт.

А то, что произошло в крайний раз, меня делает только сильнее. Я вижу, какие-то новые грани открываются во мне. Это интересно. Интересно себя исследовать, во-первых, в различных ситуациях жизни, – считает певец.

Дима Билан / Фото: instagram.com/bilanofficial

Реклама

Дима Билан впервые прокомментировал слухи о проблемах с алкоголем.

Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе только… Я не могу остановиться, когда выпиваю. Ну нет такой семьи, где кто-то бы не имел такую проблему, в нашей стране, тем более, – сказал артист.

По словам Димы, злоупотребления алкоголем случаются у него примерно раз в два месяца, и он не считает, что это часто. Он признался, что обращался к врачу. Певцу диагностировали третью стадию алкоголизма. У него иногда бывают проблемы с памятью, если он выпьет. Сам Билан уверяет, что контролирует все и понимает природу своей проблемы.

Реклама

Я в лицо, в глаза знаю своего врага, – рассказал артист.

А вот родная сестра Димы Аня, которая тоже собралась покорять шоу-бизнес, считает, что проблемы с алкоголем возникли из-за тяжелой работы

Он очень много работает, он много времени проводит это. Это все влияет. Мне он в такие моменты не звонит. Сцена — это морально тяжело и сложно, – сказала сестра певца.

Ранее Диму Билан после скандал поддержал Гарик Харламов.