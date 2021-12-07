Дима Билан показал могилу Градского и ответил недоброжелателям (фото)

После обвинений в равнодушии к смерти известного композитора, Дима Билан посетил место его захоронения и возложил там цветы

Дима Билан посетил могилу Александра Градского / Фото: instagram.com/bilanofficial

Дима Билан был хорошо знаком с Александром Градским, они много лет проработали вместе и оба были наставниками на вокальном проекте. Смерть коллеги для исполнителя стала настоящим шоком. Оказалось, что совсем недавно они принимали участие в съемках.

Буквально 10 дней назад Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились. Мне тогда было 16-17 лет, и он вспоминал меня, юного. Родной человек, тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир, – написал тогда Билан.

Билан много лет был знаком с Градским / Фото: instagram.com/bilanofficial

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На церемонии прощания его не было, из-за этого певец получил множество осуждающих сообщений. В то время, когда Градского проводили в последний путь, Дима попал в скандал появившись в нетрезвом состоянии на приватном выступлении. Сейчас артист решил навестить могилу Александра.

Ничто на земле не проходит бесследно! Земной путь завершился… Девять дней… Один из важнейших дней, кода душе показывают не самые красивые картины, – подписал фото исполнитель.

Певец возложил цветы к могиле композитора / Фото: instagram.com/bilanofficial

Также Билан решил ответить всем хейтерам. Дима заявил, что на их мнение ему все-равно, он приехал на кладбище лишь по собственному желанию.

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Каждый воспринимает уход близкого по-своему, и я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном! Точка! У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя. Важный момент моего личного прощания! Никто кроме меня и моих близких не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей, – обратился певец.

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