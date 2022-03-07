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Дима Билан поддержал Россию-агрессора: "Поверьте, у нас потрясающая страна и государство!"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 марта, 15:19
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Российский певец Дима Билан решил продемонстрировать свою любовь к "России-матушке" и заявил, что Россия – потрясающая страна
Дима Билан поддержал Россию
Дима Билан поддержал Россию / Фото: instagram.com/bilanofficial

Уже двенадцать дней Украина сражается с российским агрессором. Но "рупор Кремля" не умолкает, и коли басковы с тинами канделаки продолжают поддерживать Россию и говорить о "необходимости спецоперации".

Есть и те, кто якобы избегает политики и хочет "мира во всем мире". Среди таких людей оказался и Дима Билан со своей любовью к Родине.

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На свой странице в Instagram Билан опубликовал пост, в котором процитировал свою же январскую публикацию. В ней он рассказал, какая же Россия многонациональная страна и как он рад быть ее частью.

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Я живу и родился в Советском Союзе – России, я люблю ее! Ее землю, и плоть, и воздух , природу и ее многонациональность!!! Я вижу мир 20 лет подряд без остановок – я могу сравнивать! И поверьте, у нас потрясающая страна и государство! Прошу вас – цените ее! …Да, мир, планета прекрасна, а Родина – мать! Родина – МАМА! – восторгался в публикации Билан.

Стоит напомнить, что Билан – один из сторонников Владимира Путина и неоднократно выступал в поддержку президента РФ.

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Я за Владимира Владимировича Путина голосовал. Я тогда голосовал от души, а сейчас мне так хочется, чтобы... не знаю, мне очень хочется свою страну поддерживать, – заявил Билан в интервью Ксении Собчак.

Неудивительно, что певец поддерживает нынешнюю власти России, ведь его продюсер Яна Рудковская та еще путинистка. Однако, как мы писали ранее, за свои слова Рудковской пришлось поплатиться – в Сеть слили ее личный номер телефона и забросали гневными СМС.

Напомним, ранее Николай Басков встал на сторону путинской агрессии и поддержал вторжение Российской Федерации на территорию Украины. Украинские исполнители прокомментировали скандальное заявление Баскова.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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