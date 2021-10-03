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Для журнала Playboy снялись два парня в боди и с ушками. Они были не первыми

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
3 октября, 13:44
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Знаменитый костюм Playboy рекламирует темнокожий парень-модель Джеррелл Хенктон, который ранее работал с Рианной. А для диджитальной обложки нового номера глянца снялся бьюти-блогер Бретман Рок
Playboy выпустили обложку и рекламу с парнями
Playboy выпустили обложку и рекламу с парнями / Фото: instagram.com/playboy

Журнал Playboy, созданный Хью Хефнером, пока что не приглашает для съемок девушек. Для нового номера глянца снялся 23-летний филлипинский бьюти-блогер Бретман Рок. Он надел для съемки черные колготки, боди и легендарные ушки.

Смотрите, как это выглядит:

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В образе кролика Playboy также недавно появился модель из Нью-Йорка Джеррел Хенктон. Темнокожий парень с веснушками стал звездой промо октябрьского выпуска журнала.

Джеррелл Хенктон для Playboy / Фото: instagram.com/gerrellhankton

Ранее Джеррел сотрудничал с Рианной – он принимал участие в показах бренда певицы.

Кто из мужчин снимался для обложки Playboy

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В 2017 году первым мужчиной, который попал на обложку Playboy без женщин, стал основатель Playboy Enterprises – Хью Хефнер. Таким образом редакция журнала почтила память Хефнера – он умер 27 сентября 2017 года.

Хью Хефнер на обложке Playboy / Фото: instagram.com/playboy

Летом прошлого года на главной странице Playboy оказался 26-летний пуэрториканский рэпер и певец Бенито Окасио, больше известный под псевдонимом Bad Bunny. Он также позировал для глянце соло, без обнаженных девушек.

Ранее сообщалось, что российский Playboy скопировал идею обложки декабрьского выпуска Playboy Украина для своего кавера с Настей Ивлеевой. Узнать подробнее.

Кто из украинских звезд любит обнажаться на камеру, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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