Для журнала Playboy снялись два парня в боди и с ушками. Они были не первыми

Журнал Playboy, созданный Хью Хефнером, пока что не приглашает для съемок девушек. Для нового номера глянца снялся 23-летний филлипинский бьюти-блогер Бретман Рок. Он надел для съемки черные колготки, боди и легендарные ушки.
Смотрите, как это выглядит:
В образе кролика Playboy также недавно появился модель из Нью-Йорка Джеррел Хенктон. Темнокожий парень с веснушками стал звездой промо октябрьского выпуска журнала.
Ранее Джеррел сотрудничал с Рианной – он принимал участие в показах бренда певицы.
Кто из мужчин снимался для обложки Playboy
В 2017 году первым мужчиной, который попал на обложку Playboy без женщин, стал основатель Playboy Enterprises – Хью Хефнер. Таким образом редакция журнала почтила память Хефнера – он умер 27 сентября 2017 года.
Летом прошлого года на главной странице Playboy оказался 26-летний пуэрториканский рэпер и певец Бенито Окасио, больше известный под псевдонимом Bad Bunny. Он также позировал для глянце соло, без обнаженных девушек.
Ранее сообщалось, что российский Playboy скопировал идею обложки декабрьского выпуска Playboy Украина для своего кавера с Настей Ивлеевой. Узнать подробнее.
Кто из украинских звезд любит обнажаться на камеру, смотрите в сюжете:
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