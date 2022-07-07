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Дочь 71-летнего путиниста Серова не может принять его молоденькую любовницу: "Я ее загрызу"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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7 июля, 10:07
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Оказывается, артист-рашист тот еще лавелас. Но его единственной наследнице это не по душе. Что известно о личной жизни автора "Я люблю тебя до слез" – читайте в материале
Дочь рашиста Серова рассказала о личной жизни отца
Дочь рашиста Серова рассказала о личной жизни отца / Фото: Коллаж: Сегодня

Рашистский певец Александр Серов 12 лет назад со скандалом расстался с гимнасткой Еленой Стебеневой. С тех пор музыкант так и не смог устроить личную жизнь. Единственная дочь артиста Мишель говорит – если отец и решается на отношения, то только на кратковременные и с молоденькими девушками.

Серова признается, что отец не знакомит ее с избранницами. По мнению Мишель, певец просто боится, что его пассии не пройдут ее "проверку". Ведь наследница артиста строго оценивает претенденток на его сердце, сообщают росСМИ .

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Недавно Александр Серов появился на публике в компании солистки Большого театра Ксении Дежневой, которая младше певца на 26 лет. Мишель предполагает, что это может быть новая любовница отца.

Дочь Серова считает, что у всех пассий отца только корыстные цели. Мишель сомневается, что молодые девушки могут искренне полюбить 71-летнего мужчину.

Я такой суровый критик, что боюсь, что она может не пройти мой так сказать фейсконтроль. Он хочет, конечно, чтобы она была молодая и красивая. Но я не уверена, что она будет искренней женщиной, без какого-либо подтекста, скажем так, меркантильного, – высказалась наследница Серова.

Мишель с Серовым и сыном
Мишель с Серовым и сыном

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Мишель отметила, если она почувствует, что ее отца какая-то женщина просто использует – она заступится за него.

Мне кажется, что я сразу ее загрызу... Ну это же мой папа. Я его в обиду не дам, – добавила Мишель.

Серова отметила, что рекомендует отцу присматриваться к женщинам его возраста. Но тот отказывается, потому что не планирует второй раз создавать семью.

Отметим, артист сейчас живет в одном доме вместе с дочерью, ее мужем и внуками Макаром и Мией.

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Сама Мишель вынуждена разрываться между папой и мамой, которые после развода так и не подружились. Отметим, после развода Елена призналась, что Александр Серов ей изменял. Говорят, что у артиста даже есть внебрачные дети.

Мишель с мамой
Мишель с мамой

Более того, экс-жена певца делилась, что к появлению Мишель они уже становились родителями. Но первый ребенок умер на третий день после рождения от остановки сердца. По словам гимнастки, в тот период Александр Серов вместо поддержки стал обвинять ее в измене. Артист якобы заявил, что у него не может быть больных детей.

Что известно о гражданской позиции Серова

Напомним, уроженец Николаевской области Александр Серов внесен в список базы "Миротворца" за незаконную поездку в временно оккупированный Россией Крым и за гастроли на полуострове.

Фото: скриншот сайт "Миротворец"

Известно, что артист – путинист. Он поддерживает режим президента-диктатора и говорит нарративами рупоров Кремля.

Раньше мы писали, как сейчас выглядит и чем занимается дочь Александра Серова.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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