Дочь Анасасии Заворотнюк на карантине: Сдала шесть тестов на коронавирус

Анна Заворотнюк остается дома на самоизоляции. Своим фолловерам она рассказывает, что чувствует себя нормально и в помощи врачей не нуждается

Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк недавно заразилась COVID-19. Дочь онкобольной актрисы из "Моей прекрасной няни" сдала сразу шесть тестов на ковид и все они оказались положительными.

В Instastories Анна делится с подписчиками информацией о состоянии своего здоровья. По ее словам, она чувствует себя лучше, хотя изначально у нее пропали вкус и обоняние, а еще ухудшился слух.

Все началось с ломоты костей, потом буквально через час температура поднялась сначала до 37, еще через час до 38, слабость была очень сильная, не как при обычной простуде, заложило нос, и начался кашель, потом через несколько дней пропали запахи, затем вкус, – рассказала фолловерам дочь Анастасии Заворотнюк.

Анна Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем на фоне стресса / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Недавно Анна Заворотнюк решила откровенно рассказать о психологических проблемах. Она призналась, что страдает от депрессии, ее мучают тревога и панические атаки.

Мое состояние и настроение очень переменчивы. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати, – рассказала Анна.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк переписала особняк, в котором живет с супругом, на свою мать. Известная актриса в связи с длительным лечением недуга лишилась бизнеса. Она решила переписать дом, в котором проживают ее дети и муж, на свою мать Валентину, чтобы его не отобрали за долги.

Дочери Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь психолога – подробности в сюжете: