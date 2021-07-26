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Дочь Анасасии Заворотнюк на карантине: Сдала шесть тестов на коронавирус

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
26 июля, 08:45
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Анна Заворотнюк остается дома на самоизоляции. Своим фолловерам она рассказывает, что чувствует себя нормально и в помощи врачей не нуждается
Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом
Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк недавно заразилась COVID-19. Дочь онкобольной актрисы из "Моей прекрасной няни" сдала сразу шесть тестов на ковид и все они оказались положительными.

В Instastories Анна делится с подписчиками информацией о состоянии своего здоровья. По ее словам, она чувствует себя лучше, хотя изначально у нее пропали вкус и обоняние, а еще ухудшился слух.

Все началось с ломоты костей, потом буквально через час температура поднялась сначала до 37, еще через час до 38, слабость была очень сильная, не как при обычной простуде, заложило нос, и начался кашель, потом через несколько дней пропали запахи, затем вкус, – рассказала фолловерам дочь Анастасии Заворотнюк.

Анна Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем на фоне стресса
Анна Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем на фоне стресса / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Недавно Анна Заворотнюк решила откровенно рассказать о психологических проблемах. Она призналась, что страдает от депрессии, ее мучают тревога и панические атаки.

Мое состояние и настроение очень переменчивы. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати, – рассказала Анна.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк переписала особняк, в котором живет с супругом, на свою мать. Известная актриса в связи с длительным лечением недуга лишилась бизнеса. Она решила переписать дом, в котором проживают ее дети и муж, на свою мать Валентину, чтобы его не отобрали за долги.

Дочери Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь психолога – подробности в сюжете:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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