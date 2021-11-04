Дочь Анастасии Заворотнюк собралась замуж: когда ждать свадьбу

Дочь популярной актрисы из сериала "Моя прекрасная няня" намекнула, что скоро узаконит отношения. И хотя имя избранника девушка не спешит называть, она не скрывает, что встречается с ним уже более шести лет

Анна Заворотнюк объявила о помолвке со своим парнем. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В Instastories Аня Заворотнюк, которая уже "скормно" говорила о личном, предложила поклонникам угадать правду о ней. Часть вопросов касалась отношений. Так что фаны поинтересовались, замужем ли девушка. Заворотнюк подтвердила, что в данный момент обручена.

Скриншот Instagram

Девушка не стала называть дату предстоящей свадьбы. Однако в Сети пользователи предполагают, что праздник, скорее всего, запланирован на январь – после того, как Ане исполнится 26 лет.

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Известно, что наследница известной звезды Анастасии Заворотнюк, борющейся с онкологическим заболеванием, уже год живет в гражданском браке со своим бойфрендом. Однако о парне известно не так уж много.

Пара познакомилась в Нью-Йорке, где Аня училась в элитном университете на продюсера. Ее парень тоже был студентом. После получения дипломов они перебрались в Москву строить карьеру.

Сейчас они живут в московской квартире девушки, которую она купила в начале 2021 года. А ее мама и бабушка остались жить в загородном доме.

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Аня работает моделью и успешно занимается блогерством, хорошо зарабатывая на рекламе в Instagram. Она полностью самостоятельна и обеспечивает себя сама.

Девушка – старшая дочь Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Ранее встречалась с рэпером Егором Кридом и сыном бизнесмена Мансуром Джамалдаи.

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