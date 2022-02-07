Сегодня 08:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
Сегодня 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
Сегодня 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Сегодня 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Сегодня 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Сегодня 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Тина - препод

Дети Куравлева

Вакарчук о сыне

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьер

Откровения Сумской
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала фото мамы, слитые в Сеть

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 10:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дочь Анастасии Заворотнюк все-таки решилась заговорить о фото, на котором камеры наблюдения заметили сильно изменившуюся от рака актрису
Дочь Заворотнюк подтвердила, что на фото с камер наблюдения - ее мама
Дочь Заворотнюк подтвердила, что на фото с камер наблюдения - ее мама / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк долго не хотела комментировать снимок с камер видеонаблюдения, где видно, как сейчас выглядит звезда сериала "Моя прекрасная няня".

Анна с размахом отдыхала в Дубае и игнорировала вопросы от поклонников о матери, но все же решилась расставить все точки над "і" и подтвердила, что на фото действительно Анастасия Заворотнюк.

Реклама

Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим, – ответила на вопрос Анна в своих Instastories.

Скриншот – instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь знаменитой актрисы призналась, что у нее уже нет сил отвечать на вопросы о маме и комментировать ее состояние.

Ну что здесь лезть, болеет человек, очень тяжело, нет сил делиться этим, что непонятного, – написала Анна Заворотнюк ответ фолловерам.

Напомним, что в Сеть попали фото с камер видеонаблюдения, на которых Петр Чернышев ехал в автомобиле с неизвестно женщиной. Поклонники предположили, что это Анастасия Заворотнюк, которую так сильно изменила болезнь.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" вот уже несколько лет борется с серьезным заболеванием – у актрисы опухоль головного мозга, глиобластома. После курса химиотерапии и трепанации черепа в Германии, Анастасия Заворотнюк вернулась в Россию и дальше проходит лечение.

Реклама

Ранее мы писали о самых известных романах Анастасии Заворотнюк.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
"Пошта" от Jerry Heil
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять