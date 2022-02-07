Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала фото мамы, слитые в Сеть

Дочь Анастасии Заворотнюк все-таки решилась заговорить о фото, на котором камеры наблюдения заметили сильно изменившуюся от рака актрису

Дочь Заворотнюк подтвердила, что на фото с камер наблюдения - ее мама / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк долго не хотела комментировать снимок с камер видеонаблюдения, где видно, как сейчас выглядит звезда сериала "Моя прекрасная няня".

Анна с размахом отдыхала в Дубае и игнорировала вопросы от поклонников о матери, но все же решилась расставить все точки над "і" и подтвердила, что на фото действительно Анастасия Заворотнюк.

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Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим, – ответила на вопрос Анна в своих Instastories.

Скриншот – instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь знаменитой актрисы призналась, что у нее уже нет сил отвечать на вопросы о маме и комментировать ее состояние.

Ну что здесь лезть, болеет человек, очень тяжело, нет сил делиться этим, что непонятного, – написала Анна Заворотнюк ответ фолловерам.

Напомним, что в Сеть попали фото с камер видеонаблюдения, на которых Петр Чернышев ехал в автомобиле с неизвестно женщиной. Поклонники предположили, что это Анастасия Заворотнюк, которую так сильно изменила болезнь.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" вот уже несколько лет борется с серьезным заболеванием – у актрисы опухоль головного мозга, глиобластома. После курса химиотерапии и трепанации черепа в Германии, Анастасия Заворотнюк вернулась в Россию и дальше проходит лечение.

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Ранее мы писали о самых известных романах Анастасии Заворотнюк.