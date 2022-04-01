Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Потапу угрожают

Уиллис болен

Злата обручена?

Нетребко очнулась

Энистон + Питт

НеАнгелы помирились
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Дочь Брюса Уиллиса тронула новым фото с папой и со слезами на глазах обратилась к его фанатам

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 12:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На днях весь мир всколыхнула новость о том, что актер уходит из кино из-за проблем со здоровьем
Дочь Брюса Уиллиса поблагодарила фанатам папы за поддержку
Дочь Брюса Уиллиса поблагодарила фанатам папы за поддержку / Фото: instagram.com/scoutlaruewillis

Семья Брюса Уиллиса официально заявила, что актер завершает кинокарьеру из-за афазии (заболевание, лишающее возможности общаться). Шокированные фанаты сразу же начали выражать свою мощную поддержку родным Брюса, чего они не ожидали.

Дочь кинозвезды Скаут Уиллис в Instagram отметила, насколько это ценно и трогательно. Также она опубликовала фото со звездным отцом.

Реклама

Папа. Это было так невероятно, делиться чем-нибудь столь личным. Я не знала, как это воспримут, всегда это настолько неизвестно, когда так открыто чем-то делишься с миром. Я надеялась на любовь и сострадание, но никак не могла ожидать такой глубины и степени той любви, которую мы как семья получили, – призналась девушка.

Скаут отметила, что ее поразило то, как "много любви, энергии и молитв сейчас посылается ее папе"

Это так меня накрыло, что у меня слезы, когда я это пишу. Я очень благодарна за вашу любовь, очень благодарна слышать о том, что значит для вас мой папа, – добавила дочь Уиллиса.

Напомним, о болезни Брюса стало известно еще до официального подтверждения. У него диагностировали афазию, расстройство речи, которое, в случае актера, влияет на когнитивные способности. Есть версия, что это следствие травмы головы, которую Уиллис получил во время съемок.

Реклама

Как сообщало The Sun , в 2002 году на съемках фильма "Слезы солнца" произошел несчастный случай с пиротехническим снарядом. Через два года актер подал иск против кинокомпании Revolution Studios, заявив, что получил серьезные моральные и физические травмы.

По информации LA Times , те, кто работал с актером в последние несколько лет, отмечали, что это уже не тот Брюс Уиллис. Так, его реплики делали короче, а монологов в сценариях пытались избегать. Команда знаменитости просила, чтобы он снимался максимум восемь часов в день. Кроме того, в большинстве экшн-сцен артиста заменяли дублеры.

К слову, до недавнего времени Брюс Уиллис участвовал во многих проектах. Поэтому, вероятно, несколько премьер с его участием все-таки ми увидим. В частности, "Крепость: Глаз снайпера", "Райский город", "Неверное место", и "Белый слон".

Реклама

Сегодня также стало известно, что Джим Керри заканчивает актерскую карьеру и уходит на пенсию.

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале , там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять