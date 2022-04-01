Дочь Брюса Уиллиса тронула новым фото с папой и со слезами на глазах обратилась к его фанатам

На днях весь мир всколыхнула новость о том, что актер уходит из кино из-за проблем со здоровьем

Дочь Брюса Уиллиса поблагодарила фанатам папы за поддержку / Фото: instagram.com/scoutlaruewillis

Семья Брюса Уиллиса официально заявила, что актер завершает кинокарьеру из-за афазии (заболевание, лишающее возможности общаться). Шокированные фанаты сразу же начали выражать свою мощную поддержку родным Брюса, чего они не ожидали.

Дочь кинозвезды Скаут Уиллис в Instagram отметила, насколько это ценно и трогательно. Также она опубликовала фото со звездным отцом.

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Папа. Это было так невероятно, делиться чем-нибудь столь личным. Я не знала, как это воспримут, всегда это настолько неизвестно, когда так открыто чем-то делишься с миром. Я надеялась на любовь и сострадание, но никак не могла ожидать такой глубины и степени той любви, которую мы как семья получили, – призналась девушка.

Скаут отметила, что ее поразило то, как "много любви, энергии и молитв сейчас посылается ее папе"

Это так меня накрыло, что у меня слезы, когда я это пишу. Я очень благодарна за вашу любовь, очень благодарна слышать о том, что значит для вас мой папа, – добавила дочь Уиллиса.

Напомним, о болезни Брюса стало известно еще до официального подтверждения. У него диагностировали афазию, расстройство речи, которое, в случае актера, влияет на когнитивные способности. Есть версия, что это следствие травмы головы, которую Уиллис получил во время съемок.

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Как сообщало The Sun , в 2002 году на съемках фильма "Слезы солнца" произошел несчастный случай с пиротехническим снарядом. Через два года актер подал иск против кинокомпании Revolution Studios, заявив, что получил серьезные моральные и физические травмы.

По информации LA Times , те, кто работал с актером в последние несколько лет, отмечали, что это уже не тот Брюс Уиллис. Так, его реплики делали короче, а монологов в сценариях пытались избегать. Команда знаменитости просила, чтобы он снимался максимум восемь часов в день. Кроме того, в большинстве экшн-сцен артиста заменяли дублеры.

К слову, до недавнего времени Брюс Уиллис участвовал во многих проектах. Поэтому, вероятно, несколько премьер с его участием все-таки ми увидим. В частности, "Крепость: Глаз снайпера", "Райский город", "Неверное место", и "Белый слон".

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Сегодня также стало известно, что Джим Керри заканчивает актерскую карьеру и уходит на пенсию.

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