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Дочь Джоли и Питта, которая собиралась сменить пол, впервые вышла в свет в платье (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
19 октября, 09:40
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Анджелина Джоли вместе с 20-летним Мэддоксом, 13-летними Вивьен и Ноксом, 15-летней Шайло и 16-летней Захарой посетила премьеру фильма "Вечные"
15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло появилась впервые появилась на красной дорожке в платье
15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло появилась впервые появилась на красной дорожке в платье / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли чаще стала появляться на красных дорожках. Но на этот раз внимание западных СМИ было приковано к 15-летней Шайло. Она впервые вышла в свет в платье. Для выхода дочь Джолли и Питта выбрала наряд песочного цвета

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

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В Сети стали обсуждать, на кого из звездных родителей Шайло больше похожа. Кто-то считает, что на Анджелину Джоли.

Скриншот:Twitter

Другим же кажется – на Брэда Питта.

Название

Напомним, с малых лет дочь Джоли и Питта одевалась в мальчишеские наряды, делала короткие стрижки и просила называть ее Джоном. Поговаривали, что дочь голливудских звезд планирует сменить пол и уже начала проходить гормональную терапию.

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Анджелина Джоли с дочерью Шайло
Анджелина Джоли с дочерью Шайло / Фото: Getty Images

В последнее время папарацци и поклонники стали замечать, что Шайло стала одеваться женственнее.

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Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор судятся за право опеки над детьми. Пятеро несовершеннолетних наследников актерской пары сейчас живут с матерью, но отец имеет право их навещать. Анджелина же хочет лишить бывшего cупруга этой возможности.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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