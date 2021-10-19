Дочь Джоли и Питта, которая собиралась сменить пол, впервые вышла в свет в платье (фото)

Анджелина Джоли чаще стала появляться на красных дорожках. Но на этот раз внимание западных СМИ было приковано к 15-летней Шайло. Она впервые вышла в свет в платье. Для выхода дочь Джолли и Питта выбрала наряд песочного цвета
В Сети стали обсуждать, на кого из звездных родителей Шайло больше похожа. Кто-то считает, что на Анджелину Джоли.
Другим же кажется – на Брэда Питта.
Напомним, с малых лет дочь Джоли и Питта одевалась в мальчишеские наряды, делала короткие стрижки и просила называть ее Джоном. Поговаривали, что дочь голливудских звезд планирует сменить пол и уже начала проходить гормональную терапию.
В последнее время папарацци и поклонники стали замечать, что Шайло стала одеваться женственнее.
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор судятся за право опеки над детьми. Пятеро несовершеннолетних наследников актерской пары сейчас живут с матерью, но отец имеет право их навещать. Анджелина же хочет лишить бывшего cупруга этой возможности.
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