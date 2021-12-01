Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря

Злата и Тарапата

Что с Деми Мур?

Жена Кейджа

Потап с отцом

Шоу "Маска". Сезон 2

Пьяные звезды
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Дочь Лорак и дети Киркорова стали ведущими популярной российской программы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 15:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дочь Ани Лорак и дети Филиппа Киркорова с детства находятся на съемочных площадках. Не удивительно, что звездные наследники попробовали себя в роли ведущих
Дети Филиппа Киркорова и дочь Ани Лорак стали ведущими "Модного приговора"
Дети Филиппа Киркорова и дочь Ани Лорак стали ведущими "Модного приговора" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров решил громко отмечать 10-летие дочери Аллы-Виктории. Певец планирует не только устроить вечеринку в честь именинницы, но и решил, что юбилею дочери должны быть посвящены популярные российские программы.

Например, сегодня вышел специальный выпуск программы "Модного приговора". Филипп Киркоров вместе с детьми стали на день ведущими. А компанию звездному семейству составила Ани Лорак с единственной дочерью Софией.

Реклама

В студии Алла-Виктория пришла в наряде в стиле Круэллы. По словам Филиппа Бедросовича, его дочь является поклонницей одноименного диснеевского фильма.

Филипп Киркоров с дочкой
Филипп Киркоров с дочкой / Фото: instagram.com/fkirkorov

А дочь Ани Лорак появилась ярко-салатовой кофте с юбкой, дополнив образ колготками с имитацией тату.

Реклама

Филипп Киркоров с дочкой Аллой-Викторией и дочерью Ани Лорак Софией
Филипп Киркоров с дочкой Аллой-Викторией и дочерью Ани Лорак Софией / Фото: instagram.com/fkirkorov

Во время передачи дочь Лорак призналась, что хочет быть артисткой, а вот дети Филиппа Киркорова не планируют связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

В комментариях к новому выпуску многие раскритиковали такую идею. В Сети отметили, что дети Филиппа Киркорова не выглядят счастливыми.

Реклама
Скриншот: Instagram
Скрнишот: Instagram

Узнайте другие новости:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять