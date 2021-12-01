Дочь Лорак и дети Киркорова стали ведущими популярной российской программы

Дочь Ани Лорак и дети Филиппа Киркорова с детства находятся на съемочных площадках. Не удивительно, что звездные наследники попробовали себя в роли ведущих

Дети Филиппа Киркорова и дочь Ани Лорак стали ведущими "Модного приговора" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров решил громко отмечать 10-летие дочери Аллы-Виктории. Певец планирует не только устроить вечеринку в честь именинницы, но и решил, что юбилею дочери должны быть посвящены популярные российские программы.

Например, сегодня вышел специальный выпуск программы "Модного приговора". Филипп Киркоров вместе с детьми стали на день ведущими. А компанию звездному семейству составила Ани Лорак с единственной дочерью Софией.

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В студии Алла-Виктория пришла в наряде в стиле Круэллы. По словам Филиппа Бедросовича, его дочь является поклонницей одноименного диснеевского фильма.

Филипп Киркоров с дочкой / Фото: instagram.com/fkirkorov

А дочь Ани Лорак появилась ярко-салатовой кофте с юбкой, дополнив образ колготками с имитацией тату.

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Филипп Киркоров с дочкой Аллой-Викторией и дочерью Ани Лорак Софией / Фото: instagram.com/fkirkorov

Во время передачи дочь Лорак призналась, что хочет быть артисткой, а вот дети Филиппа Киркорова не планируют связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

В комментариях к новому выпуску многие раскритиковали такую идею. В Сети отметили, что дети Филиппа Киркорова не выглядят счастливыми.

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Скриншот: Instagram

Скрнишот: Instagram

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