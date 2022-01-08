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Дочь Мадонны показала архивное фото с молодой Бритни Спирс до ее срыва

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 января, 22:02
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Лурдес Леон показала на фото себя и Бритни Спирс за кулисами шоу VMA 2003 года
Лурдес Леон показала архивное фото с Бритни Спирс
Лурдес Леон показала архивное фото с Бритни Спирс / Фото: instagram.com/lourdesleon

Лурдес Леон была поклонницей Бритни Спирс как минимум с 2003 года. Старшая дочь Мадонны вспомнила о встрече с поп-принцессой во время выступления Бритни на MTV Video Music Awards 2003.

В Instastories Лурдес опубликовала селфи с фотографией себя и Бритни Спирс в рамке.

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Солидарность, — подписала кадр дочь Мадонны.

Лурдес Леон показала фото с Бритни Спирс
Лурдес Леон показала фото с Бритни Спирс / Фото: instagram.com/lourdesleon

Накануне Бритни шокировала поклонников своей выходкой. В Instagram певица опубликовала фото, где она позирует совершенно голая – из одежды на ней были только белые чулки.

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Скриншот – instagram.com/britneyspears/

Похоже, что таким образом звезда пытается показать свою независимость после освобождения от опеки отца, которая длилась целых 13 лет.

Лурдес, к слову, тоже любит сниматься в провокационных образах. Ранее дочь Мадонны приняла участие в сьемке для журнала Paper Magazine и позировала в коротких ярких топах, обтягивающих мини-платьях и юбках, ботфортах на каблуках и кружевном нижнем белье.

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Ранее сообщалось, что Бритни Спирс впервые за долгое время увиделась с сыновьями.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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