Дочь Нины Руслановой может посадить лечивших актрису медиков на 5 лет – СМИ

Легендарная актриса умерла 21 ноября. Причиной трагедии стал коронавирус. Но дочь звезды считает, что именно врачи виновны в смерти артистки

Юрист оценил рассказ дочери Нины Руслановой о халатности медработников. / Фото: Экспресс газета , Rasa Paulauskiene

По версии дочери Нины Руслановой – Олеси Рудаковой, актриса сама пришла в больницу еще 25 октября. Хотя в СМИ писали, будто она отказывалась ехать в медучреждение и только 11 ноября согласилась на госпитализацию, когда почувствовала недомогание.

Впоследствии Рудакова заявила, что на четвертый день пребывания в больнице у Нины Ивановной упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию, где после переливания крови у нее произошел большой инфаркт. Затем у Руслановой нашли полип, и, не дожидаясь гистологии, его удалили.

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Позже у звезды обнаружили коронавирус. Рудакова рассказала, что медиков пришлось умолять, чтобы ее маму положили в реанимацию. Там актриса и умерла . По словам ее дочери, врачи несут ответственность за смерть.

Нины Руслановой не стало 21 ноября. / Фото: Скриншот из YouTube

В то же время адвокат Евгений Корчаго считает, что дочь артистки может привлечь медиков к ответственности за смерть матери. Если слова Олеси подтвердятся и вина врачей будет доказана, то им грозит до пяти лет тюрьмы за халатность, об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

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Более того, медработникам могут запретить работать по специальности после выхода на свободу еще на три года.

Если будет возбуждено уголовное дело и будет установлена ​​халатность, то врач получит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет, – рассказал адвокат.

Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни. / Фото: Коллаж: Сегодня

По словам юриста, Рудакова может подать еще и гражданский иск. Дочь Руслановой может потребовать компенсацию за моральный ущерб у врачей.

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Моральный вред будет компенсировать врач, привлеченный к уголовной ответственности, – заявил Кочерго.

Кроме того, по данным РЕН-ТВ, после рассказа дочери Нины Руслановой в больнице будет проверка. Следственный комитет проверит действия медиков.

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