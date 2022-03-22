Дочь путиниста Машкова осудила отца за поддержку Кремля и выступила против войны в Украине

Актриса Мария Машкова рассказала о непростых отношениях с отцом Владимиром Машковым из-за его пророссийской позиции

Мария Машкова выступила против войны в Украине / Фото: скриншот, 7days.ru

Владимир Машков принимал участие в скандальном концерте в "Лужниках", где праздновали оккупацию Крыма и вторжение в Украину. Актер неоднократно поддерживал Путина.

Теперь Владимиру Машкову не понравилось, что его дочь Мария Машкова уже много лет с семьей живет в США. Он потребовал, чтобы его дочь вернулась в России и извинилась перед россиянами, что когда-то уехала. Мария отказалась это делать. Также она осудила пророссийскую позицию отца.

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Об этом актриса рассказала в интервью CNN.

То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. И факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправдано, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, умирая.

Мария призналась, она неоднократно посещала Украину и здесь у нее много друзей.

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Напомним, ранее Анжелика Варум и Леонид Агутин приняли участие в cборе денег для украинских беженцев

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