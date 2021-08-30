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Дочь Успенской попросила о помощи: Меня заперли и отняли телефон

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 августа, 10:48
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Несколько лет назад между певицей Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной была настоящая драма. В Сети активно обсуждали этот скандал
Дочь Любови Успенской обратилась за помощью к подписчикам
Дочь Любови Успенской обратилась за помощью к подписчикам / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В этом году Любови Успенской удалось наладить отношения с Татьяной Плаксиной. Артистка занялась внешностью своей дочери, и совсем недавно Татьяна Плаксина впервые вышла в свет после пластической операции. Но теперь в Сети вновь заговорили о конфликте певицы и ее единственной дочери.

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За последнее время Татьяна дала несколько домашних концертов, и пока мама выступала на "Новой волне" в Сочи, обратилась к поклонникам с просьбой организовать ей концерт. Подписчики откликнулись, и 12 сентября у Татьяны было запланировано выступление, но теперь концерт под угрозой срыва.

Дорогие друзья, у меня запланирован концерт на 12 сентября! Меня заперли и отняли телефон. Помогите! – написала Татьяна в InstaStories.

Татьяна Плаксина не стала сообщать, кто ее запер и где она находится. Любовь Успенская пока никак не прокомментировала публикацию дочери.

Напомним, Татьяна Плаксина несколько лет назад попала в аварию во время велопрогулки на Коста-Рике. После несчастного случаю Татьяна перестала общаться с матерью. Дочь обвинила певицу в психологическом давлении и жестоком обращении. Успенская, в свою очередь, заявила, что у Татьяны были серьезные проблемы с наркотическими веществами.

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Дочь Успенской босой медитировала на улицах Лос-Анджелеса – подробности в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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