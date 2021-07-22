Дочь Успенской впервые появилась на светском мероприятии после пластики (фото)

В этом году Любовь Успенская помирилась с единственной дочерью Татьяной Плаксиной после затяжного конфликта. Певица помогла дочери восстановить внешность после аварии

Татьяна Плаксина впервые появилась на светском мероприятии после пластики / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Несколько месяцев назад Любовь Успенская рассказала о предстоящих пластических операциях единственной дочери Татьяны Плаксиной. Певица пообещала, что покажет дочь только когда восстановит внешность звездной наследницы после аварии в 2018 году. Этот момент настал. Успенская вместе с Плаксиной появились на светском мероприятии.

Так рада была увидеть Любочку Успенскую с доченькой счастливыми, – подписала видео Катя Лель.

С удовольствием Любовь Успенская с дочкой позировали на красной дорожке.

Дочь Любови Успенской впервые вышла в свет после пластической операции / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Напомним, у дочери Любови Успенской была повреждена челюсть — два года назад она упала с велосипеда, получив несколько переломов. У Татьяны Плаксиной были также выбиты зубы. После травмы дочь певицы перенесла несколько операций у лучших специалистов.

Недавно Любовь Успенская рассказала, что собирается из своей единственной дочери Татьяны Плаксиной сделать звезду шоу-бизнеса. Быть певицей – это давняя мечта звездной наследницы артистки.

Таня поет так, что переплюнет меня. Это я говорю не как мама, которая хвалит свою дочь, а как певица. Она будет принцессой! – поделилась артистка.

Кого из звезд критиковали за внешний вид – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":

Ранее Любовь Успенская призналась, почему не хочет, чтобы ее дочь встречалась с мужчинами.