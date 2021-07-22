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Дочь Успенской впервые появилась на светском мероприятии после пластики (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
22 июля, 11:54
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В этом году Любовь Успенская помирилась с единственной дочерью Татьяной Плаксиной после затяжного конфликта. Певица помогла дочери восстановить внешность после аварии
Татьяна Плаксина впервые появилась на светском мероприятии после пластики
Татьяна Плаксина впервые появилась на светском мероприятии после пластики / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Несколько месяцев назад Любовь Успенская рассказала о предстоящих пластических операциях единственной дочери Татьяны Плаксиной. Певица пообещала, что покажет дочь только когда восстановит внешность звездной наследницы после аварии в 2018 году. Этот момент настал. Успенская вместе с Плаксиной появились на светском мероприятии.

Так рада была увидеть Любочку Успенскую с доченькой счастливыми, – подписала видео Катя Лель.

С удовольствием Любовь Успенская с дочкой позировали на красной дорожке.

Дочь Любови Успенской впервые вышла в свет после пластической операции
Дочь Любови Успенской впервые вышла в свет после пластической операции / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Напомним, у дочери Любови Успенской была повреждена челюсть — два года назад она упала с велосипеда, получив несколько переломов. У Татьяны Плаксиной были также выбиты зубы. После травмы дочь певицы перенесла несколько операций у лучших специалистов.

Недавно Любовь Успенская рассказала, что собирается из своей единственной дочери Татьяны Плаксиной сделать звезду шоу-бизнеса. Быть певицей – это давняя мечта звездной наследницы артистки.

Таня поет так, что переплюнет меня. Это я говорю не как мама, которая хвалит свою дочь, а как певица. Она будет принцессой! – поделилась артистка.

Кого из звезд критиковали за внешний вид – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":

Ранее Любовь Успенская призналась, почему не хочет, чтобы ее дочь встречалась с мужчинами.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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