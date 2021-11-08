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Дочь Юлии Началовой выросла и исполнила мамину песню – весь зал плакал (видео)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
8 ноября, 14:54
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14-летня дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина стала участницей популярного шоу "Дуэты". Она перепела мамину песню вместе с ее близким другом Александром Панайотовым
Дочь Юлии Началовой
Дочь Юлии Началовой / Фото: Скриншот из YouTube

Концепция шоу состоит из того, что двое участников поют дуэтом, но один из них, как и зрители, не видит второго – его скрывают до конца выступления. В этот раз, когда ширма поднялась и там оказалась Вера – все присутствующие в зале не могли сдержать эмоций. И, конечно же, самым заметным выступлением на шоу стал этот номер.

Известно, что партнер Веры по дуэту – популярный исполнитель Александр Панайотов был давно знаком с ее покойной мамой, ведь они дружили на протяжении многих лет. Поэтому неудивительно, что он сразу же узнал девочку, как только стена между ними поднялась. Они перепели известный хит Юлии Началовой "Герой не моего романа". На своей странице Вера опубликовала выступление.

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Огромное спасибо Саше Панайотову за наш дуэт, который навсегда останется в моем сердце, — написала Вера Алдонина.

Для выхода на сцену девочка выбрала сдержанное черное платье и темные туфли. Ведущие проекта Николай Басков и Сергей Лазарев удивились звучанию голоса Веры и отметили, что он очень похож на вокал ее звездной мамы.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом. По словам представителя артистки причиной смерти стал сепсис.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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