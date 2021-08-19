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Дочь Заворотнюк рассказала о предательстве возлюбленного: Насколько же было противно

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
19 августа, 09:58
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Анна Заворотнюк стала более откровенной со своими подписчиками в соцсетях. Девушка активно развивает свой блог в Instagram и делится личными историями
Анна Заворотнюк призналась, что бывший парень читал ее переписки
Анна Заворотнюк призналась, что бывший парень читал ее переписки / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, которая ранее показала себя в домашней одежде, призналась, что один из ее бывших возлюбленных читал ее переписки с другими людьми. Об этом дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала в Instagram.

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Девушка устроила общение с подписчиками в Instastories. Фолловеры Анны присылали ей личные вопросы и истории, а она в свою очередь отвечала на них.

Один из подписчиков поинтересовался у Анны, читала ли она когда-либо переписки своего партнера. Девушка призналась, что никогда этого не делала, зато один из ее экс-партнеров позволил себе такой неприятный поступок.

Я всегда полностью доверяю партнеру и никогда не было повода что-то заподозрить. Однажды прочли все мои переписки и сказали об этом. Это было давно, и я помню, насколько же мне стало противно, хотя там ничего такого не было. Просто сам факт, что обманным путем взяли телефон и прочли, меня прям выбил, – призналась Анна.

Скриншот: Instagram

Известно, что сейчас у Анны есть молодой человек и, возможно, совсем скоро они поженятся. Повод так думать девушка дала своим подписчикам сама, когда, отвечая на вопросы о замужестве, призналась, что ее "уже позвали замуж".

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Дочери Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь психолога – подробности в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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