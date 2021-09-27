Дочь Заворотнюк впервые за долгое время ответила на вопросы о здоровье мамы: Она боец

Звезда "Моей прекрасной няни" уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Регулярно в СМИ появляются слухи о состоянии здоровья актрисы

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья мамы / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Родные Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, предпочитают не рассказывать о ее состоянии здоровья. Лишь изредка комментарии дает дочь актрисы – Анна. Отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, дочь звезды "Моей прекрасной няни" не стала игнорировать вопрос о своей маме.

"Она боец. Все будет хорошо", – ответила Анна Заворотнюк на вопрос, как себя сейчас чувствует актриса.

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Дочь актрисы отметила, что фото мамы она не будет выкладывать в Сеть.

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. Все это время актрису никто не видел. Известно, что сейчас она находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. В Сети регулярно появляются слухи о состоянии здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня", но родственники предпочитает не комментировать эту тему.

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Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете: