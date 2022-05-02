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Долгожданная премьера! Эд Ширан и группа Антитіла выпустили совместную песню

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 11:13
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Слушаем и наслаждаемся прекрасной коллаборацией британского певца с украинским коллективом
2 мая вышла совместная композиция Эда Ширана и группы "Антитіла"
2 мая вышла совместная композиция Эда Ширана и группы "Антитіла" / Фото: instagram.com/antytila_official, instagram.com/teddysphotos

Сегодня Эд Ширан и группа "Антитіла" представляют общую песню – римейк трека 2Step из последнего альбома британского артиста. Кстати, клип на эту композицию Эд снимал еще в довоенном Киеве. Певец решил продлить жизнь синглу и записать несколько версий с другими исполнителями из разных уголков мира.

Часть песни, которую поют "Антитіла" на украинском, называется Сирени обірвали наш сон. В нем фронтмен группы Тарас Тополя рассказывает собственную историю того, как для его семьи началась война, о любви и обещании вернуться домой живым. Клип на кавер уже есть на YouTube-канале "Антитіл".

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Предложение от Эда поработать вместе – это проявление той подлинной поддержки Украины, которую демонстрирует народ Великобритании в течение этой войны. Миллионы людей не только на словах, но и конкретными поступками показывают, как это по-настоящему стоять за свои принципы, демократию и свободу и подставлять свое плечо тем, кому оно действительно нужно. Казалось бы просто общая песня, но как это символично, – делится Тарас Тополя.

Артист признается, что записать украинские слова к песне Эда оказалось довольно сложно в тех обстоятельствах, в которых музыканты находились. Кроме того, по словам Тополи, студия Bobina Records, на которой группа обычно записывала собственные песни "была под оккупацией российских ублюдков".

Но благодаря соавтору и аранжировщику многих песен группы Максиму Сиволапу "Антитіла" справились со своей частью.

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В клипе есть кадры военного времени и трогательная личная история Тараса Тополи. Съемки проходили в Ирпене, Киеве, а также Харьковской области, куда музыканты группы прибыли в составе 130 батальона территориальной обороны для усиления восточной группировки сухопутных войск ВСУ.

"Антитіла" посвятили эту видеоработу памяти украинского режиссера Дмитрия Манифеста, жизнь которого оборвалась слишком рано.

Все вырученные средства с прослушивания трека пойдут на благотворительность Music Saves UA – проекта Всеукраинской ассоциации музыкальных событий.

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Напомним, Эд Ширан познакомился с группой "Антитіла" в марте 2022 года накануне благотворительного концерта в Бирмингеме. Тогда коллектив предложил певцу во время его выступления сделать лайв-включение из Киева, но организаторы отказали.

Кстати, месяц назад фанатов тоже порадовали Pink Floyd и Андрей Хлывнюк – они выпустили общую песню Hey Hey Rise Up.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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