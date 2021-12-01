Долина поделилась редким фото с Началовой и ее дочерью: Юля наблюдает с небес

Юлия Началова умерла два года назад. У нее осталась дочь Вера Алдонина, которая является крестницей Ларисы Долиной

Лариса Долина поздравила Веру Алдонину с днем ​​рождения в Сети. / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Недавно дочь покойной певицы выступала на шоу "Дуэты", где перепела мамину песню и тронула зрителей. Сегодня же Вера отмечает 15-летие. По этому случаю звездная крестная мама написала приветственный пост в Сети и показала архивное фото.

Отметим, что Лариса Долина, которая пожаловалась на запрет въезда в Украину, была очень близка с Началовой. Сейчас она активно следит за успехами Веры Алдониной, которая живет с отцом и мачехой.

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Певица поддерживает крестницу, которая продолжает дело мамы и тоже поет. По случаю дня рождения Лариса Александровна поздравила девочку в Сети.

Долина опубликовала фото, на котором она появилась в белом платье и тренче. На кадре видно, как звезда обнимала Веру, одетую в платье и джинсовую куртку. Рядом стояла Началова в пудровом костюме, а также дочь Долиной – Ангелина и внучка Александра.

Сегодня свой 15-й день рождения отмечает моя крестница, замечательная, талантливая, тонкая, умная, добрая Верочка Алдонина-Началова, – подписала фото Долина.

Лариса Долина с дочкой и внучкой, Юлия Началова с дочкой. / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

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Знаменитость добавила, что ей приятно наблюдать за тем, как Вера растет и как ее способности, труд и влюбленность в то, чему она хочет посвятить свою жизнь – обретают настоящее профессиональное лицо.

Юляша наверняка наблюдает с небес на тебя и радуется. Верочка, мы очень тебя любим, гордимся и желаем тебе невероятных успехов, здоровья, полной реализации твоих талантов! Знай, что мы всегда рядом! – подчеркнула звезда.

В то же время, поклонники отметили, что девушка растет копией мамы. Фолловеры присоединились к поздравлениям и пожелали успехов Вере в жизни и карьере:

Поздравляю и очень рада, что рядом с ней такие замечательные люди. А мамочка всегда в сердце.

Великолепная, ангельская девочка. В ней живет мама. Невероятно воспитанная и талантливая! От нее исходит добро и свет.

Пусть у Веры все будет хорошо! Счастья и удачи!

Что известно о Началовой

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом. В то же время представитель артистки заявил, что Юлия умерла из-за сепсиса.

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Юлия Началова скончалась в 2019 году. / Фото: Скриншот из YouTube

В 2006 году Началова родила дочь Веру от футболиста Евгения Алдонина. Сначала отношения пары были хорошими, но, когда ребенку исполнилось пять лет, супруги развелись.

После родов Началова очень комплексовала из-за внешности. Потому артистка решила сделать пластику груди. А впоследствии оказалась на волоске от смерти из-за инфекции.

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