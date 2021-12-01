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Дональд Трамп заявил, что Меган Маркл виновата в ссоре принца Гарри с семьей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 12:11
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Бывший президент США Дональд Трамп в новом своем интервью решил высказаться о происходящем в королевской семье
Дональд Трамп раскритиковал Меган Маркл
Дональд Трамп раскритиковал Меган Маркл / Фото: Getty Images

Дональд Трамп никогда не скрывал, что ему не нравится Меган Маркл. Он не раз негативно высказывался в адрес супруги принца Гарри. Спустя время бывший президент США не изменил своего мнения о герцогини Сассекской. Он считает, что Меган Маркл виновата в ссоре принца Гарри с королевской семьей. Об этом пишет Daily Mail.

Я думаю, что она очень неуважительно относится к королевской семье и, самое главное, к королеве, – сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп рассказал, что думает о Меган Маркл
Дональд Трамп рассказал, что думает о Меган Маркл / Фото: Getty Images

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Он назвал Елизавету "великой женщиной и исторической личностью"

Я встречался с королевой, и я думаю, что королева — потрясающий человек, – поделился Трамп.

Принц Уэльский Чарльз, королева Елизавета II и Дональд Трамп. Фото: Jack Hill/REUTERS
Принц Уэльский Чарльз, королева Елизавета II и Дональд Трамп. Фото: Jack Hill/REUTERS

Бывший президент США считает, что однажды принц Гарри пожалеет о браке с Меган Маркл.

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Я не фанат Меган. И не был с первого дня. Я думаю, что Гарри ужасно использовали, и я думаю, что когда-нибудь он пожалеет об этом. Это испортило его отношения с семьей, и это вредит королеве. Она пытается делать вещи, которые я считаю неуместными, – сказал Дональд Трамп в интервью.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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