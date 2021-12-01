Дональд Трамп заявил, что Меган Маркл виновата в ссоре принца Гарри с семьей

Дональд Трамп никогда не скрывал, что ему не нравится Меган Маркл. Он не раз негативно высказывался в адрес супруги принца Гарри. Спустя время бывший президент США не изменил своего мнения о герцогини Сассекской. Он считает, что Меган Маркл виновата в ссоре принца Гарри с королевской семьей. Об этом пишет Daily Mail.
Я думаю, что она очень неуважительно относится к королевской семье и, самое главное, к королеве, – сказал Дональд Трамп.
Он назвал Елизавету "великой женщиной и исторической личностью"
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Я встречался с королевой, и я думаю, что королева — потрясающий человек, – поделился Трамп.
Бывший президент США считает, что однажды принц Гарри пожалеет о браке с Меган Маркл.
Я не фанат Меган. И не был с первого дня. Я думаю, что Гарри ужасно использовали, и я думаю, что когда-нибудь он пожалеет об этом. Это испортило его отношения с семьей, и это вредит королеве. Она пытается делать вещи, которые я считаю неуместными, – сказал Дональд Трамп в интервью.
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