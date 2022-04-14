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Дошутился: украинцы отменили концерт Нурлана Сабурова из ЧБД в Чикаго

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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14 апреля, 12:57
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Стендап-комика из Казахстана Нурлана Сабурова преследуют на каждом выступлении в США
В США "отменяют" путинского шута из ЧБД
В США "отменяют" путинского шута из ЧБД / Фото: YouTube, instagram.com/shammy.amy

Члены украинской диаспоры в США добились отмены концерта Нурлана Сабурова в Чикаго. Ранее его захейтили на нескольких шоу за молчание о войне, которую россия устроила в Украине.

На 16 апреля был запланирован очередной стендап Сабурова, который поспешил уехать из москвы и сейчас гастролирует по США. Об "отмене" Нурлана сообщил житель Лос-Анджелеса Дэниел Тонкопи в Facebook.

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Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена, – говорится в посте.

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Случилось это благодаря неравнодушным зрителям, осуждающим позицию комика, украинской диаспоре в США и украинским консулам.

Действуйте! Весь мир готов "отменять" россию и пророссийских клоунов всех мастей. Все эти сабуровы, малышевы, овечкины и прочие пропагандисты – их пропутинским взглядам больше нет места на нашей планете. Ноль терпимости ко всем, кто за путинский режим и тем, кто молчаливо его поддерживает, – написал Дэниел Тонкопи.

На днях Сабуров оскандалился во время выступления. К нему на сцену вышла девушка в белом платье, измазанном "кровью" – таким образом активистка хотела обратить внимание на убийства и изнасилования оккупантами украинских девушек.

Сабуров в ответ лишь "пошутил", бросив девушке "Извините, это месячные?", а зал взорвался смехом.

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Даша Астафьева в сторис отреагировала на это и написала, что думает о комике из ЧБД:

Скриншот: instagram.com/stories/da_astafieva

Ранее мы писали, что другой участник российского YouTube-шоу – Алексей Щербаков угрожал целостности США.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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