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Друг Галины Хатчинс, на руках которого она умерла, подал в суд на Алека Болдуина

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 14:14
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Член съемочной группы фильма "Ржавчины" Серж Светной подал иск против нескольких коллег, включая актера Алека Болдуина, который оказался в центре роковой стрельбы на съемочной площадке
Близкий друг Галины Хатчинс подал в суд на 22 коллег
Близкий друг Галины Хатчинс подал в суд на 22 коллег / Фото: Facebook

Иск Светного был подан в Лос-Анджелесе против сотрудников, которые работали над фильмом, включая продюсеров и двух членов съемочной группы. Он ранее уже обвинял их в халатности, которая вызвала у него "серьезные эмоциональные потрясения" и привела к трагическим последствиям.

У меня сердце разрывалось, когда в моих объятьях рыдала мать, которая до сих пор не понимает, как ей пережить потерю своего ребенка, – поделился мужчина на своей странице в Facebook.

Серж Светной сказал, что держал Галину за голову, когда она умирала, и пуля, убившая девушку едва не попала в него.

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Я стоял плечом к плечу с ней во время этого рокового выстрела, который забрал ее жизнь и ранил режиссера Джоэла Соуза. Я держал ее и кровь Галины была у меня на руках. Хочу рассказать свое мнение о том, почему так произошло. Считаю, что имею на это право, – пишет Светной.

Фото: Facebook

В иске, поданном в суд высшей инстанции названы имена почти двух десятков обвиняемых. Кроме Болдуина в этом списке Дэвид Холлс – помощник режиссера, который вручил актеру пистолет, и Ханна Гутьеррес-Рид – она отвечала за оружие.

У них никогда не должно было быть боевых патронов на этой съемочной площадке, – заявил адвокат Сержа Гэри Дордик вчера на пресс-конференции.

Это первое судебное обвинение, связанное с трагедией, что произошла 21 октября, в результате которой погибла кинематографистка Галина Хатчинс и был ранен режиссер.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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