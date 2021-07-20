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Друг Лорак не торопится делать выводы по поводу скандала певицы с Меладзе: Это все между ними

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 июля, 08:48
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Несмотря на то, что Ани Лорак опровергла слова о домогательствах Константина Меладзе, эту тему продолжают обсуждать
Эмин Агаларов прокомментировал слова Ани Лорак о Константине Меладзе
Эмин Агаларов прокомментировал слова Ани Лорак о Константине Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak, Скриншот из YouTube

Признание Ани Лорак, что Константин Меладзе предлагал ей интим взамен на продвижение, обсуждается до сих пор. Друг Ани Лорак певец и бизнесмен Эмин Агаларов в интервью Ксении Собчак прокомментировал слова артистки, которые спровоцировали скандал.

Мне очень трудно комментировать эту тему, потому что дружу с Каролиной, с огромным уважением отношусь к Константину и Валерию Меладзе. Это все между ними, пусть сами разбираются. У меня нет позиции на этот счет, – сказал друг Ани Лорак.

Эмин Агаларов прокомментировал слова Ани Лорак о Константине Меладзе
Эмин Агаларов прокомментировал слова Ани Лорак о Константине Меладзе / Фото: instagram.com/eminofficial

Напомним, секс-скандал вокруг популярного композитора и продюсера начался с Ани Лорак, которая намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Вслед за ней Оля Полякова заявила, что тоже получала подобное предложение от Меладзе. Чуть позже экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник в эфире одного из российских шоу рассказала, что продюсер распускал руки и делал намеки на возможность близких отношений.

Спустя некоторое время Ани Лорак опровергла свои слова и заявила, что журналисты все перекрутили.

Интервью Эмина Агаларова, в котором он прокомментировал секс-скандал вокруг Константина Меладзе:

Ранее экс-супруга Валерия Меладзе рассказала, что одна из известных сейчас артисток проявляла повышенное внимание к Константину Меладзе.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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