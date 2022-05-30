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ТОП звезд-беженцев, которые покорили шоу-бизнес – от Дуа Липы до Фредди Меркьюри

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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30 мая, 08:00
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Иногда люди вынуждены искать убежище в другой стране из-за невзгод, которые постигают их на родине. Многим удается начать жизнь с чистого листа, а некоторым – даже внести огромный вклад в развитие государства, давшего им второй шанс
Рассказываем о звездах из семей беженцев
Рассказываем о звездах из семей беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня

К сожалению, в этом году много украинцев из-за полномасштабного вторжения РФ вынуждены стать беженцами, чтобы спастись от войны, защитить своих родных и себя, найти приют.

Немногие знают, но даже среди всемирно известных звезд есть люди, которые являются беженцами или детьми беженцев. Эти знаменитости (вы о них точно слышали!) внесли значительный вклад в развитие культуры государства, давшего им убежище.

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Благодаря поддержке беженцы продолжают развиваться и работать на благо страны, которая стала их домом. Сайт "Сегодня" знакомит вас с известными артистами, которые в прошлом были беженцами или выходцами из семей, выехавших из страны своего происхождения.

Дуа Липа

Дуа Липа
Дуа Липа / Фото: instagram.com/dualipa

26-летняя британская певица сделала потрясающую карьеру. Ее песни знают во всем мире, она дважды одерживала победу на "Грэмми", а также была победительницей в ряде других музыкальных премий. Кстати, отец Липы Дукагджин был рок-музыкантом, и Дуа часто слушала в детстве, как он поет.

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Родители певицы – этнические албанцы из Косово, покинувшие родной город Приштину в 1990-х из-за Югославских войн. Они уехали в Лондон. В 2008 году – когда страна провозгласила независимость от Сербии – Дуа вернулась с родителями в Косово. Но в 15 лет девушка снова поехала в Лондон, где начала карьеру певицы и осталась жить.

Дуа с родителями, братом и сестрой
Дуа с родителями, братом и сестрой / Фото: instagram.com/dualipa

Рита Ора

Рита Ора
Рита Ора

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31-летняя артистка – одна из самых известных звезд современной британской поп-музыки. Впервые к Рите пришла слава в 2012 году, когда она появилась в сингле DJ Fresh – Hot Right Now, который возглавлял британский хит-парад.

У Риты Оры, как и у Дуа Липы, также косоварские корни. Она родилась в Приштине в албанской семье. В 1991 году родители будущей певицы переехали в Великобританию из-за преследования косовских албанцев в период распада Югославии.

Рита с родителями
Рита с родителями / Фото: Getty Images

Кстати, в 2015 году тогдашний президент Косово Атифете Яхьяга назначила Ору почетным послом в посольстве страны в Лондоне. Сама Рита была ошеломлена оказанной ей честью и пообещала помогать молодежи на родине.

Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри
Фредди Меркьюри / Фото: Pinterest

Вокалист Queen – это легендарный музыкант, о жизни которого можно говорить бесконечно. В 1992 году Меркьюри посмертно наградили премией Brit Awards за выдающийся вклад в британскую музыку. А в 2008 году он занял 18-е место в списке "100 величайших певцов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.

Фредди с родителями
Фредди с родителями / Фото: Pinterest

Фредди Меркьюри родился в семье парсов в Занзибарском султанате. Его родители были выходцами из Северо-Западной Индии. В подростковом возрасте Фредди с семьей переехал в графство Миддлсекс (Англия), спасаясь от войны, которая начиналась на Занзибаре.

Амаль Клуни

Амаль Клуни
Амаль Клуни

44-летняя Амаль – британская юристка ливанского происхождения, адвокат по правам человека и жена актера Джорджа Клуни.

Известно, что семья Амаль была вынуждена покинуть Ливан во время гражданской войны (1975—1990). Сама она открыто называет себя беженкой. Жена Клуни всегда воспринимает близко к сердцу судьбы нелегальных мигрантов.

Амаль с родителями
Амаль с родителями / Фото: Pinterest

Я – беженка. Моя семья была вынуждена покинуть Ливан во время гражданской войны. Я всегда буду благодарна правительству Великобритании за то, что дали мне возможность вырасти и получить хорошее образование в безопасной среде. Мне бы хотелось, чтобы в мире было больше стран, готовых прийти на помощь, – заявляла ранее Амаль.

В апреле юристка выступила на заседании ООН в поддержку Украины. Она призвала к правосудию, поскольку была шокирована зверствами российских оккупантов в Буче и Ирпене.

M.I.A.

M.I.A.
M.I.A.

46-летняя британская певица тамильского происхождения, кроме того что сама поет, продюсирует записи других исполнителей, снимает видеоклипы и выступает как художник, дизайнер и модель. M.I.A. занимает активную политическую позицию и является одной из известнейших представительниц тамильского национального меньшинства в Британии.

Хоть артистка родилась в Лондоне, но ее семья переехала на Шри-Ланку, когда M.I.A. было меньше года. На острове отец певицы выступал за независимое государство для этнических тамилов. Однако из-за гражданской войны (1983-2009) семья вынуждена была бежать.

Они ненадолго поселились в Индии, а затем окончательно переехали в Великобританию. Певица вспоминает, как, будучи ребенком, она со своими одноклассниками на Шри-Ланке специально ныряла в воду, чтобы спрятаться от обстрелов.

Певица с мамой, отцом и сестрой
Певица с мамой, отцом и сестрой / Фото: Pinterest

Mika

Мика
Мика

38-летний Мика – известный британский певец и автор песен американо-ливанского происхождения. Скорее всего, вы слышали его хит 2006 года Relax, Take It Easy. Кстати, в этом году Мика был ведущим международного конкурса "Евровидение" в итальянском Турине.

Mika родился в Бейруте – столице Ливана. Его мать была ливанкой, хотя родилась в Америке, а отец –американцем, родившимся в Израиле.

Мика в юности с родителями
Мика в юности с родителями / Фото: Скриншот из видео

Когда Мике был год, его семья покинула Ливан из-за гражданской войны (1975-1990) и переехала в Париж. В девять лет будущий артист и его родные перебрались в Лондон, где в детстве певец был жертвой травли.

Мы рассказали о звездах, семьи которых вынуждены были бежать от войн или преследований. Большинство из них поселились в Великобритании. Они смогли реализоваться, сделать блестящую карьеру и стать кумирами миллионов. Конечно, это не все знаменитости-беженцы – их гораздо больше. Многие из них прославились в других сферах: в спорте (баскетболист Луол Денг), науке (физик Альберт Эйнштейн), политике (принц Филипп).

К сожалению, из-за невзгод люди, чтобы спасти свою жизнь, иногда должны пойти на отчаянный шаг – переселиться в другую страну, чтобы получить шанс начать жизнь заново.

Раньше мы рассказывали, каковы особенности перемещения по территории ЕС и возвращения в Украину для получивших статус беженца.

Также мы писали, что украинские беженцы будут пересекать границу с Молдовой по новым правилам.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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