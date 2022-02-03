Дуэт "Кролики" пожаловался на травлю в Украине из-за выступлений в России

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в эфире пропагандистского канала "Россия 1" рассказали, что не могут выступать в Украине

Дуэт "Кролики" пожаловался, что не может выступать в Украине / Фото: скриншот

В программе "Судьба человека" юмористы пожаловались, что с 2015 года они не могут давать концерты в Украине. По мнению участников дуэта "Кролики", во всем виноват неудачный монтаж одной из российских программ.

Первый звоночек был в январе 2015 года, когда нам сорвали два концерта в Трускавце. Связано это было с тем, что на "Новогоднем параде звезд" в 2014 году Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов пели песню про санкции. А нас показали и подмонтировали, что мы сидим и аплодируем. Мы об этом вообще ничего не знали, И началась травля в Украине, что вот мы снимаемся в программе в стране-агрессоре. В связи с этим нам сорвали два сольных концерта в Трускавц, – сказал Владимир Моисеенко.

Дуэт "Кролики" объяснил, почему не выступает в Украине / Фото: Instagram

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Юмористы признались, в Россию они приезжают только на концерты, а так до сих пор живут в Украине,

В эфире российского канала Моисеенко заявил, что сейчас настрои украинцы изменились. Владимир вспомнил, как месяц назад к нему на базаре подошла продавец, у которой он всегда покупает сала и стала говорить о примирении с Россией.

/ Фото: скриншот

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Я был поражен. Она сказала: "Передайте Москве, что давайте уже мириться. Мы же все давно понимаем. Давайте мириться и давайте жить в мире". И даже другие украинцы, кто на меня косился, принесли мне и дали кусок сала. Вот так у людей поменялось мнение за эти годы, чему я очень рад

Стоит отметить, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в 2019 году попали в базу сайта "Миротворец". Они поддерживали идею проведения телемоста между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованного пропагандистским каналом. Также дуэт выступает в оккупированном Крыму.

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