Джада Пинкетт-Смит после драки мужа на "Оскаре" нарушила молчание

Инцидент, который произошел на "Оскаре", набирает обороты и обрастает подробностями

Актриса переживает сейчас нелегкое время / Фото: Getty Images, instagram.com/jadapinkettsmith/

Голливуд в эти дни активно обсуждает происшествие, случившееся на "Оскаре" в ночь на понедельник. Напомним, Уилл Смит дал комику Крису Року пощечину за неудачную шутку о прическе его жены. Реакция на действие Смита хоть и разделила общество, но большинство людей против подобного проявления насилия.

Уилл Смит публично извинился, но, несмотря на это, оргкомитет "Оскара" сейчас занимается расследованием инцидента и уже вскоре будет вынесен вердикт, отберут ли у актера его первую статуэтку "Оскар".

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Пока решение по этому поводу нет, супруга актера, Джада Пинкетт-Смит, честь которой он защищал, оставила немногословное послание в инстаграм.

Настало время исцеления. Я здесь для этого,

— написала Джада в соцсетях.

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В Сети трактуют эти слова Джады как извинение и работу над собой. Очевидно, женщине также неприятно подобное внимание к ее семье, ведь сейчас они бы должны радоваться награде Киноакадемии.

Напомним, во время "Оскара" Крис Рок выдал шутку, основанную на болезни Джады – она страдает от выпадения волос. Актер в шутку предположил, что Джада будет играть главную роль в продолжении фильма "Солдат Джейн", после чего Уилл и вступился за честь жены, дав пощечину Крису Року. У последнего, кстати, существенно выросли гонорары за выступления после скандала.

Актер раскаялся в содеянном / Фото: Getty Images

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Мы продолжаем следить за ситуацией.

К слову, недавно стало известно, что из-за войны в Украине премия "Эмми" исключила российские проекты из конкурсной программы.

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