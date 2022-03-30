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Джада Пинкетт-Смит после драки мужа на "Оскаре" нарушила молчание

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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30 марта, 18:38
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Инцидент, который произошел на "Оскаре", набирает обороты и обрастает подробностями
Актриса переживает сейчас нелегкое время
Актриса переживает сейчас нелегкое время / Фото: Getty Images, instagram.com/jadapinkettsmith/

Голливуд в эти дни активно обсуждает происшествие, случившееся на "Оскаре" в ночь на понедельник. Напомним, Уилл Смит дал комику Крису Року пощечину за неудачную шутку о прическе его жены. Реакция на действие Смита хоть и разделила общество, но большинство людей против подобного проявления насилия.

Уилл Смит публично извинился, но, несмотря на это, оргкомитет "Оскара" сейчас занимается расследованием инцидента и уже вскоре будет вынесен вердикт, отберут ли у актера его первую статуэтку "Оскар".

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Пока решение по этому поводу нет, супруга актера, Джада Пинкетт-Смит, честь которой он защищал, оставила немногословное послание в инстаграм.

Настало время исцеления. Я здесь для этого,

— написала Джада в соцсетях.

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В Сети трактуют эти слова Джады как извинение и работу над собой. Очевидно, женщине также неприятно подобное внимание к ее семье, ведь сейчас они бы должны радоваться награде Киноакадемии.

Напомним, во время "Оскара" Крис Рок выдал шутку, основанную на болезни Джады – она страдает от выпадения волос. Актер в шутку предположил, что Джада будет играть главную роль в продолжении фильма "Солдат Джейн", после чего Уилл и вступился за честь жены, дав пощечину Крису Року. У последнего, кстати, существенно выросли гонорары за выступления после скандала.

Актер раскаялся в содеянном
Актер раскаялся в содеянном / Фото: Getty Images

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Мы продолжаем следить за ситуацией.

К слову, недавно стало известно, что из-за войны в Украине премия "Эмми" исключила российские проекты из конкурсной программы.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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