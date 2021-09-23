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Джанабаева и Брежнева стали персонами нон грата на семейном празднике матери Меладзе

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
23 сентября, 15:10
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Бывшие коллеги по группе "ВИА Гра" Альбина Джанабаева и Вера Брежнева не попали на праздник мамы своих супругов – братьев Меладзе
Альбина Джанабаева и Вера Брежнева не пришли на день рождения свекрови
Альбина Джанабаева и Вера Брежнева не пришли на день рождения свекрови / Фото: instagram.com/meladzearina

Дочь Валерия Меладзе, который во время концерта потерял голос, Арина Меладзе показала кадры с празднования дня рождения бабушки. По этому поводу все семейство устроило уютный ужин в ресторане. Однако на мероприятии не были замечены Вера Брежнева и Альбина Джанабаева.

В ролике, опубликованном в Instastories Арины Меладзе, ее отец Валерий радостно подпевает "С днем рождения тебя" на английском, в то время как Константин Меладзе снимает видео.

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Маме братьев Меладзе исполнилось 78 лет, 59 из которых она провела в браке с супругом. В ролике он сидит рядом с ней.

Константин и Валерий Меладзе на дне рождении мамы
Константин и Валерий Меладзе на дне рождении мамы / Фото: instagram.com/meladzearina

Однако нынешние спутницы братьев Меладзе – Джанабаева и Брежнева, которые раньше пели в "ВИА Гре", по каким-то причинам не появились в кадре. Судя по всему, их не пригласили на мероприятие.

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Как известно, дочери Валерия Меладзе (Инга, Софья и Арина, ред.) не в лучших отношениях с Альбиной Джанабаевой, с которой продюсер когда-то изменил их маме – Ирине Меладзе.

Что касается отношений Веры Брежневой со свекровью и семейством Меладзе – об этом подробностей мало. Судя по соцсетям, Вера Брежнева провела этот день на отдыхе за границей и не была на празднике.

Скриншот Instagram

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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