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Джанабаева объяснила, почему пропустила семейный праздник матери Меладзе

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
29 сентября, 12:39
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На прошлой неделе маме Валерия и Константина Меладзе исполнилось 87 лет. По такому случаю семья собралась в ресторане, но среди гостей не было замечено Альбины Джанабаевой и Веры Брежневой
Альбина Джанабаева рассказала, почему ее не было на дне рождения мамы Валерия Меладзе
Альбина Джанабаева рассказала, почему ее не было на дне рождения мамы Валерия Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva, instagram.com/meladzevalerian

Многие считают, что экс-солистки "ВИА Гры" так и не нашла общий язык со своей свекровью Нелли Меладзе и семейный праздник тому доказательство. Вера Брежнева никак не комментирует слухи, а Альбина Джанабаева не стала молчать. Певица рассказала, что пропустила день рождения свекрови по уважительной причины. Об этом пишет WomanHit.

В этот день Альбина Джанабаевая выступала с концертом на "Авторадио". Но свекровь с праздником она не забыла поздравить.

У мамы, Нелли Акакиевны, был день рождения. Конечно же, сидели за столом, поздравляли, говорили теплые слова. Сейчас, наверное, они меня слушают, поэтому всей студией поздравляем Нелли Акакиевну! – сказала певица.

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Напомним, экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. В этому году у Альбины и Валерия родилась дочка Агата. Кроме того, у певца есть трое дочерей от первого брака. Известно, что дочки Меладзе не общаются с Джанабаевой.

Смотрите интервью Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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