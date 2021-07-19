Джанабаева с Меладзе сбежали от детей, устроив заплыв в озере под грозой (видео)

В апреле этого года 55-летний Валерий Меладзе и 42-летняя Альбина Джанабаева стали родителями. Свои выходные они провели без детей

Джанабаева в купальнике и без макияжа устроила заплыв под грозой с Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Певица и экс-участница "ВИА Гры" Альбина Джанабаева с супругом Валерием Меладзе, отношения которых нельзя назвать легкими, весело провели время без детей. Об этом певица сообщила в Instagram.

"Наши выходные", — подписала Альбина видео, где они с супругом плавают в пруду. Интересно, что все это происходило в грозу, и кроме звездной пары никого не было ни в воде, ни на пляже.

На видео видно, как пара радостно плавает в пруду под дождем. Пасмурная погода не пугает их, а наоборот – дает возможность насладиться летом.

"Сегодня целый день идет дождь, солнца нет, зато есть гроза, гром. На улице нет детей и только лягушки квакают. И счастливые молодые родители получили минутку и выбрались из дома, чтобы насладиться летом", – рассказала Альбина.

Подписчики Джанабаевой оценили видео звездных супругов и даже назвали его "настоящим".

Напомним, что в апреле этого года 55-летний Валерий Меладзе и 42-летняя Альбина Джанабаева стали родителями. Для певца это уже шестой ребенок.

Ранее Джанабаева и Меладзе в честь дня рождения сына поделились его редкими кадрами. Позже в интервью Собчак певица призналась, что ставила Меладзе ультиматум — либо она, либо жена.