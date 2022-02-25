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Джаред Лето обратился к друзьям из Украины из-за нападения РФ: "Мое сердце разрывается"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 10:18
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Западные звезды также волнуются и переживают за украинцев и активно поддерживают нас в Сети
Джаред Лето высказался о вторжении РФ в Украину.
Джаред Лето высказался о вторжении РФ в Украину. / Фото: instagram.com/jaredleto

Ранним утром 24 февраля Россия начала войну против Украины. Многие звезды шоубиза не остались в стороне и уже высказались по поводу этой ужасной ситуации. Так, своими переживаниями поделилась Анджелина Джоли – она заявила, что молится за украинцев! Сейчас же о нападении Путина на Украину заговорил Джаред Лето.

В Instastories артист обратился к украинскому народу и выразил свою обеспокоенность:

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Моим друзьям и моей семье в Украине – мое сердце разрывается от того, что этот конфликт обострился таким сокрушительным способом. Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя насколько это возможно. Присылаю мнения вам и вашим близким в это хаотическое и разрушительное время. Я надеюсь, что мир воцарится и в конце концов будет найдено ненасильственное решение, – написал Лето.

Скриншот Instastories

Дорогие украинцы, будьте осторожны, внимательно слушайте и читайте официальные информационные каналы! Помогайте поддерживать друг друга и верьте в нашу армию. Вместе мы сила!

Многие другие звезды также поддерживают украинцев и призывают не поддаваться панике. А еще вчера Надя Дорофеева попросила российских фанатов повлиять на ситуацию.

Джаред Лето
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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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