Джаред Лето подверг себя смертельной опасности в отпуске. Все из-за любимого хобби (фото)

50-летняя голливудская звезда отдыхает на юге Франции. Вездесущим папарацци удалось подловить оскароносного Джареда. Увиденное шокировало поклонников

Джаред Лето рисковал жизнью на отдыхе в Европе

Календарное лето в самом разгаре. Неудивительно, что большинство зарубежных звезд собрали чемоданы и улетели в отпуск. Голливудский актер и фронтмен рок-группы "Thirty Seconds to Mars", Джаред Лето, предпочел юг Франции.

Кстати, секс-символ не забывает и про Украину. Во второй день полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, рокер поддержал украинцев. Лето попросил нас быть внимательными и беречь себя .



Но о себе Джаред, очевидно, забыл. После заплыва в Средиземном море звезда фильма "Отряд самоубийц" полез покорять прибрежную скалу. И все это без всякого страховочного ремня или веревки. Первыми фотографии посмотрели читатели британского таблоида "Daily Mail" .

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Джаред Лето без страховки / Фото: The Daily Mail

После увиденного ужаснулся не только киноагент Лето, но и поклонники. Еще бы! В 2020 году голливудская звезда едва не погиб во время восхождения на гору в штате Невада . Скалолазание – одно из самых любимых хобби Джареда. Покорять высоту он начал в 2016 году. И не сдает обороты и по сей день.

К счастью, этот экстремальный отдых обошелся без неприятностей. Увидев фотографов, Джаред Лето не стал задерживаться на скале. И исчез с радаров папарацци.

В жизни Джаред Лето еще тот экстремал / Фото: The Daily Mail

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