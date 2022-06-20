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Джаред Лето подверг себя смертельной опасности в отпуске. Все из-за любимого хобби (фото)

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20 июня, 18:11
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50-летняя голливудская звезда отдыхает на юге Франции. Вездесущим папарацци удалось подловить оскароносного Джареда. Увиденное шокировало поклонников
Джаред Лето рисковал жизнью на отдыхе в Европе
Джаред Лето рисковал жизнью на отдыхе в Европе

Календарное лето в самом разгаре. Неудивительно, что большинство зарубежных звезд собрали чемоданы и улетели в отпуск. Голливудский актер и фронтмен рок-группы "Thirty Seconds to Mars", Джаред Лето, предпочел юг Франции.

Кстати, секс-символ не забывает и про Украину. Во второй день полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, рокер поддержал украинцев. Лето попросил нас быть внимательными и беречь себя .

Но о себе Джаред, очевидно, забыл. После заплыва в Средиземном море звезда фильма "Отряд самоубийц" полез покорять прибрежную скалу. И все это без всякого страховочного ремня или веревки. Первыми фотографии посмотрели читатели британского таблоида "Daily Mail" .

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Джаред Лето без страховки
Джаред Лето без страховки / Фото: The Daily Mail

После увиденного ужаснулся не только киноагент Лето, но и поклонники. Еще бы! В 2020 году голливудская звезда едва не погиб во время восхождения на гору в штате Невада . Скалолазание – одно из самых любимых хобби Джареда. Покорять высоту он начал в 2016 году. И не сдает обороты и по сей день.

К счастью, этот экстремальный отдых обошелся без неприятностей. Увидев фотографов, Джаред Лето не стал задерживаться на скале. И исчез с радаров папарацци.

В жизни Джаред Лето еще тот экстремал
В жизни Джаред Лето еще тот экстремал / Фото: The Daily Mail

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Раньше мы рассказывали как певицу-рашистку Лолиту Милявскую "разнесли" в Сети за отдых в Турции.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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