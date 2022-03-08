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Дженнифер Энистон в восторге от украинских женщин: актриса призвала донатить для Украины

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 марта, 21:31
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В Международный женский день звезда "Друзей" рассказала фолловерам, как помочь нашей стране во время войны
Дженнифер Энистон призвала мир помочь Украине
Дженнифер Энистон призвала мир помочь Украине / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Знаменитости продолжают поддерживать украинский информационный фронт и не молчат о войне. Ранее Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям. Теперь Дженнифер Энистон собрала для подписчиков ресурсы, через которые можно помочь украинцам.

В Международный женский день в своем Instagram актриса написала пост о смелых украинках и призвала поклонников донатить для поддержки Украины.

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Думая о женщинах и девушках в Украине и во всем мире, которые сегодня героически борются за свою страну и народ — как солдаты, как матери, как организаторы, как опекуны беженцев, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам, рискующим своей жизнью в Украине и в соседних странах: вы невероятные и весь мир за вами, – написала Энистон.

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Все необходимые ссылки Джен собрала в сторис. Среди них – фонд "Повернись живим", World Central Kitchen – организация, которая кормит беженцев на границах, "Червоний хрест" и другие.

Ранее актриса Энн Хэтэуэй сделала пожертвования в поддержку украинцев.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
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Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
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Цитата дня

Женщины, рискующие своей жизнью в Украине - вы невероятные и весь мир за вами!

Цитата на segodnya.ua
Дженнифер Энистон Актриса
Джен поддержала Украину!

Україна 24

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