Дженнифер Лопес cходила на свидание с Беном Аффлеком – смотрим новые фото пары

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек у себя в соцсетях не делятся совместными снимками, но регулярно попадают в поле зрения папарацци

Дженнифер Лопес и Бен Аффлека встретились после разлуки / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес вернулась со съемок в Ванкувере. По информации источников, артистка переживает из-за отношений на расстоянии. Сейчас пара старается как можно больше времени проводить вместе.

Так Дженнифер Лопес и Бен Аффлека сфотографировали у входа в ресторан Spagos в Беверли-Хиллз.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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По информации источников, День благодарения, который в США отмечался 25 ноября, пара провела вместе с детьми. Об этом пишет People.

Последние несколько недель были для Лопес напряженными. Ей было нелегко работать в Канаде вдали от своих близких, поэтому она с терпением ждала заслуженного отдыха. Но несмотря на плотный рабочий график, отношения Дженнифер и Бена по-прежнему крепкие. У них все хорошо, – рассказал инсайдер.

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

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В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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