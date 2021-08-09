Дженнифер Лопес хочет детей от Бена Аффлека – СМИ

Дженнифер Лопес после возобновления отношений с Беном Аффлеком задумалась о материнстве. Джей Ло не собирается затягивать с этим вопросом – стать мамой в третий раз певица хочет уже в следующем году. О планах голливудской звезды рассказала ее подруга изданию Heat World.
Лопес понимает, что в ее возрасте могут возникнуть некоторые сложности с зачатием и вынашиванием, однако от своей идеи не отказывается.
Для Джен это может произойти достаточно нескоро. Но она убеждена, что ее и Бена судьба — вырастить прекрасную смешанную семью: у Бена трое своих детей, а у Джей-Ло двое… Бен считает, что это отличная идея, – сказала подруга.
Как отметила подруга, Дженнифер Лопес не рассматривает вариант усыновления, если не сможет забеременеть сама. В этом случае ребенка паре родит суррогатная мать.
Также отмечается, что сначала Джей Ло хочет узаконить свои отношения с Беном Аффлеком.
Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека:
Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.
Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.
В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.
Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.
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