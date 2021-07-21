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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек безумно влюблены – инсайдер об отношениях пары

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
21 июля, 17:16
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Многие поклонники пары ждут, когда же влюбленные объявят о предстоящей свадьбе. Фанаты Джей Ло и Бена очень рады тому, что пара решила воссоединиться спустя 17 лет после расставания
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек серьезно относятся к своему роману
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек серьезно относятся к своему роману / Фото: Getty Images

Певица и актриса Дженнифер Лопес и актер и кинорежиссер Бен Аффлек серьезно относятся к своему роману. Голливудский инсайдер сообщил People, что пара "безумно влюблена" и каждый из них – "любовь всей жизни" друг у друга.

Источник, близкий к Лопес и Аффлеку, говорит, что Бен "очень счастлив" с Дженнифер, и что "она для него чудо".

Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить эти отношения, – добавляет инсайдер.

Пара начала встречаться в июле 2002 года и обручилась в ноябре. В сентябре 2003 года за пару дней до свадьбы Бен и Дженнифер отменили торжество. Они разорвали помолвку в январе 2004 года.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова пара
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова пара / Фото: Page Six

В период, когда Аффлек и Лопес были парой, поклонники и журналисты придумали прозвище Бену и Дженнифер – Bennifer (Беннифер). Прошло много лет, никто не мог предположить, что Лопес и Аффлек снова будут вместе.

Стоит отметить, что есть и те, кто не верит в роман пары. В соцсетях многие утверждают: все совместные фото Джей Ло и Бена выглядят постановочными. Папарацци каким-то образом все время оказываются рядом с Аффлеком и Лопес, где бы они ни были, и очень часто Бен почему-то смотрит чуть ли не в камеру фотографу, будто зная, что за ним следят.

Кстати, на снимках с Беном Джей Ло всегда выглядит отдохнувшей и счастливо, при этом на ее лице – ни грамма макияжа. Тренд на естественную красоту уже стал популярным во всем мире, это доказали и украинки – их портреты без ретуши появились на улицах Киева.

Ранее сообщалось, что Джей Ло готова переехать к Бену Аффлеку.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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